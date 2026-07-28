بی جے پی کے سابق وزیر نانک رام بھورجی ساتویں منزل سے گر کر ہلاک، حادثہ یا خودکشی؟ پولیس تحقیقات جاری
نانک رام بھورجی کی موت کی خبر پھیلتے ہی ان کے حامیوں اور جاننے والوں کی بڑی تعداد سول اسپتال پہنچ گئی۔
Published : July 28, 2026 at 8:52 PM IST
لکھنؤ : اتر پردیش کے سابق وزیر مملکت اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما نانک رام بھورجی منگل کے روز لکھنؤ کے لال باغ علاقے میں واقع ایم ایل اے رہائشی کمپلیکس کی ساتویں منزل سے گرنے کے بعد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ 68 سالہ نانک رام بھورجی سابق وزیر مملکت رہ چکے تھے اور اس وقت بی جے پی سے وابستہ تھے۔
پولیس کے مطابق وہ ساتویں منزل سے گرنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر سول اسپتال، لکھنؤ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم دورانِ علاج وہ دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری ایم ایل اے رہائش گاہ پہنچ گئی اور پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ نانک رام بھورجی کی موت ایک حادثہ تھی یا انہوں نے خودکشی کی۔ تحقیقاتی ٹیم جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھا کر رہی ہے، رہائشی کمپلیکس میں موجود افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جبکہ اطراف میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی کھنگالی جا رہی ہے تاکہ واقعے کی اصل حقیقت سامنے آ سکے۔
نانک رام بھورجی کی موت کی خبر پھیلتے ہی ان کے حامیوں اور جاننے والوں کی بڑی تعداد سول اسپتال پہنچ گئی، جہاں کافی دیر تک لوگوں کا ہجوم جمع رہا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ایم ایل اے رہائش گاہ اور اسپتال کے اطراف اضافی پولیس نفری تعینات کر دی گئی۔
اتر پردیش بی جے پی او بی سی مورچہ کے صدر پرکاش پال نے بتایا کہ نانک رام بھورجی کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہ جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ حادثہ تھا یا خودکشی، اس لیے پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی اصل صورتحال سامنے آئے گی۔
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پولیس نے کہا ہے کہ مختلف شواہد، عینی شاہدین کے بیانات اور تکنیکی جانچ کی بنیاد پر تحقیقات جاری ہیں، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر فارنزک شواہد بھی تفتیش کا حصہ ہوں گے۔