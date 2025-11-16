سابق مرکزی وزیر آر کے سنگھ نے بی جے پی سے معطلی کے بعد پارٹی چھوڑنے کا اعلان کردیا
آر کے سنگھ نے بہار اسمبلی انتخابات کے دوران مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو ٹکٹوں کی تقسیم پر تنقید کی تھی۔
Published : November 16, 2025 at 4:42 PM IST
پٹنہ: سابق مرکزی وزیر آر کے سنگھ نے ہفتہ کو بی جے پی سے استعفیٰ دے دیا، پارٹی مخالف سرگرمیوں کے لیے معطل کیے جانے کے چند گھنٹے بعد۔ انہوں نے کہاکہ "بہار اسمبلی انتخابات کے دوران مجرمانہ پس منظر رکھنے والے لوگوں کو ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف میرے بیان کی وجہ سے شوکاز نوٹس کا امکان ہے۔ یہ پارٹی مخالف نہیں ہے۔ میں بی جے پی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔"
मैंने पार्टी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। मेरे द्वारा प्रदेश कार्यालय को भेजे गए पत्र तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भेजा गया त्यागपत्र सलंग्न है। pic.twitter.com/jmP8Qw17JA— R. K. Singh (@RajKSinghIndia) November 15, 2025
پارٹی کے فیصلے کی وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی پارٹی مخالف سرگرمی نہیں کی گئی ہے۔ سنگھ نے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ معطلی کے خط میں ان پارٹی مخالف سرگرمیوں کا واضح طور پر ذکر نہیں ہے جن کا ان پر الزام ہے۔ اس لیے وہ شوکاز نوٹس جاری نہیں کر سکتے۔ "
انہوں نے بتایا کہ "میں نے کہا تھا کہ مجرمانہ پس منظر والے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیے جائیں، کیا یہ پارٹی مخالف ہے؟ مجرمانہ پس منظر والے لوگوں کو ٹکٹ دینا نہ تو قومی مفاد میں ہے، نہ عوامی مفاد میں اور نہ ہی پارٹی کے مفاد میں، جب کسی پر کرپشن کا الزام ہو اور مجرمانہ پس منظر والے کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اس سے پارٹی کا امیج خراب ہوتا ہے، اس لیے میں نے متعلقہ افراد کو اس سے متعلق آگاہ کیا تھا"۔
ریاستی صدر دفتر سے جاری کردہ اور ریاستی صدر ارون سنگھ کے دستخط والے ایک خط میں بی جے پی نے کہا کہ "آپ کی سرگرمیاں پارٹی کے خلاف ہیں اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ پارٹی نے اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے، کیونکہ اس سے تنظیم کو نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے ہدایات کے مطابق، آپ کو معطل کیا جا رہا ہے اور اس سلسلہ میں آپ ایک ہفتہ کے اندر اپنی وضاحت پیش کریں۔"
اس اقدام نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ سنگھ کو طویل عرصے سے پارٹی اور سنگھ پریوار کے اندر ایک بااثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کئی مہینوں سے سنگھ نے عوامی طور پر تنظیمی فیصلوں، ٹکٹوں کی تقسیم اور انتخابی حکمت عملیوں پر سوال اٹھائے تھے۔ اگرچہ پارٹی رہنماؤں نے اندرونی طور پر اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اختلافات برقرار رہے۔
ایک سابق آئی اے ایس افسر سنگھ نے اہم انتظامی کردار ادا کرنے کے بعد سیاست میں قدم رکھا۔ بی جے پی نے انہیں ایک سخت اور موثر منتظم کے طور پر پیش کیا۔ بعد میں انہوں نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اور بجلی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے بجلی کی پیداوار، تقسیم اور دیہی بجلی کاری میں اصلاحات کی نگرانی کی۔