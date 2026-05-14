سابق ماؤ نواز رہنما دیوجی نے 40 سال بعد انٹرمیڈیٹ امتحان لکھا، قانون پڑھ کر غریبوں کی مدد کا عزم
Published : May 14, 2026 at 2:35 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جہاں سابق سرکردہ ماؤ نواز رہنما تھپری تروپتی عرف دیوجی نے تقریباً 40 سال بعد دوبارہ تعلیمی سفر شروع کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ سال دوم کا تلگو امتحان تحریر کیا۔ 62 سالہ دیوجی نے کورٹلہ ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ جونیر کالج میں قائم امتحانی مرکز پر تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے ایڈوانسڈ سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کی۔
دیوجی کا تعلق کورٹلہ سے ہے۔ وہ 1980 کی دہائی میں گورنمنٹ جونیر کالج، کورٹلہ میں انٹرمیڈیٹ ایم پی سی کے طالب علم تھے، مگر اسی دوران پیپلز وار سرگرمیوں سے متاثر ہوکر ریڈیکل اسٹوڈنٹس یونین سے وابستہ ہوئے اور بعد میں انڈرگراونڈ (روپوش) ہوگئے۔ تعلیمی سلسلہ 1984 میں رک گیا تھا، جبکہ تلگو کے پرچے میں کامیابی نہ ملنے کے سبب ان کا انٹرمیڈیٹ مکمل نہیں ہو سکا تھا۔
اس فروری میں خودسپردگی کے بعد دیوجی کو بورڈ کی جانب سے خصوصی اجازت دی گئی، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ امتحان لکھا۔ دیوجی کا کہنا ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ غریبوں اور محروم طبقات کے مسائل کو قانونی طریقے سے حل کرنے میں مدد کر سکیں۔
دیوجی ماؤ نواز تنظیم میں دیوجی، سنجیو، سدرشن اور کُمّودادا جیسے کئی ناموں سے جانے جاتے تھے۔ وہ گڑچرولی میں یونٹ ممبر کی حیثیت سے شامل ہوئے اور بعد میں ایریا کمانڈر، ڈویژنل کمانڈر، سنٹرل ریجنل بیورو کے رہنما، پولٹ بیورو رکن اور سنٹرل ملٹری کمیشن سے وابستہ اہم ذمہ داریوں تک پہنچے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ان کا نام 2003 میں تروپتی کے علی پیری حملے اور 2010 کے دنتے واڑہ حملے جیسے بڑے معاملات سے بھی جوڑا گیا، جبکہ ان پر ایک کروڑ روپے تک کا انعام بھی تھا۔