مغربی بنگال: ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے سبیاساچی دتہ کو بھتہ خوری کے معاملے میں گرفتار کیا گیا
سبیاساچی دتہ (TMC لیڈر) کو سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ جس میں بھتہ خوری، جان سے مارنے کی دھمکیاں اور ذہنی ہراسانی شامل ہیں۔
Published : June 9, 2026 at 9:15 AM IST
نیو ٹاؤن، مغربی بنگال: راجرہاٹ-نیو ٹاؤن کے سابق ایم ایل اے اور بیدھا نگر ترنمول لیڈر سبیاساچی دتہ کو کئی سنگین مجرمانہ الزامات کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ دتہ کو بھتہ خوری، جان سے مارنے کی دھمکیوں اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔
پولیس نے ابتدائی طور پر اسے پیر کی رات نیو ٹاؤن میں واقع اس کے پوش اپارٹمنٹ سے حراست میں لیا اور پولیس اسٹیشن لے گئی۔ بدھ نگر نارتھ پولس اسٹیشن میں کئی گھنٹوں کی میراتھن پوچھ گچھ کے بعد سابق ایم ایل اے کو دیر رات گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری نے بدھ نگر کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، حالانکہ پولیس نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ سوموار کی دوپہر سالٹ لیک کے رہائشی اور تاجر مدھوسودن چکرورتی نے سبیاساچی دتہ کے خلاف بدھ نگر نارتھ پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی۔ شکایت میں، اس نے سبیاساچی دتہ پر کئی سنگین الزامات لگائے، جن میں بھتہ خوری، جان سے مارنے کی دھمکیاں، اور شدید ذہنی ہراسانی شامل ہیں۔
شکایت ملنے پر، بڈھانگر نارتھ پولس حرکت میں آگئی۔ تفتیش کاروں نے پیر کو آدھی رات کے قریب سبیاساچی دتہ کے نیو ٹاؤن اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا۔ اس وقت سابق ایم ایل اے موجود تھے۔ پولیس اسے حراست میں لے کر تھانے لے آئی۔ اس کے بعد بند کمرے میں اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ان کے بیانات میں عدم مطابقت اور تفتیش میں عدم تعاون کے الزامات کی وجہ سے انہیں رات گئے گرفتار کر لیا گیا۔
سبیہ ساچی دتہ پر سنگین الزامات
تاجر مدھوسودن چکرورتی کی ایف آئی آر کے مطابق، یہ واقعہ 2018 میں پیش آیا تھا۔ سبیاساچی دتہ نے مبینہ طور پر اسے فون کیا اور دھمکی دی اور ایک گھنٹے کے اندر 2.30 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سبیاساچی نے اسے فون پر بتایا کہ اگر رقم نہ بھیجی گئی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے، جس سے تاجر خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔
اس وقت سبیاسچی نے بدیوت گنگوپادھیائے عرف 'گوجی' نامی ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر مدھوسودن کے دفتر بھیجا تھا۔ الزام ہے کہ اس شخص نے مدھوسودن سے رقم لی۔ مزید برآں، تاجر نے اپنی شکایت میں ایک پریشان کن ذاتی صورتحال بیان کی۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی اہلیہ اس وقت کینسر سے لڑ رہی تھیں۔ فوری طبی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اسے ہر وقت گھر میں کچھ رقم رکھنا پڑتی تھی۔ اس صورت حال کی وجہ سے اسے اپنی بیوی کے علاج کے لیے بچائی گئی رقم اور دوسری جگہوں سے ادھار لیے گئے پیسے سبیاساچی کے نمائندے ودیوت گنگوپادھیائے کو دینا پڑے۔
ایف آئی آر میں تاجر نے مزید لکھا، 'سبیاساچی دتہ اس وقت مغربی بنگال میں حکمران جماعت کے بہت بااثر لیڈر تھے۔ خوف کے مارے اور کوئی دوسرا راستہ نہ رکھتے ہوئے، میں نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے گھر میں موجود کچھ نقدی لے لی، باقی رقم ایک جاننے والے سے ادھار لی، اور آخر کار پوری رقم اس کے نمائندے کو دے دی۔
اس گرفتاری کے بعد بدھ نگر نارتھ پولس اسٹیشن میں کافی سرگرمی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، نہ تو سبیاساچی دتہ اور نہ ہی ان کے وکلاء نے فوری طور پر الزامات یا ممکنہ قانونی کارروائی پر کوئی تبصرہ کیا۔
سبیاساچی دتہ طویل عرصے سے بیدھا نگر اور راجرہاٹ کے علاقوں میں ایک مشہور اور طاقتور رہنما رہے ہیں۔ میونسپل انتظامیہ میں اہم عہدوں پر فائز رہنے کے علاوہ پارٹی کی تنظیم میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ مزید برآں، وہ 2026 کے اسمبلی انتخابات میں باراسات سیٹ سے ترنمول کے امیدوار تھے۔ ریاست میں سیاسی تبدیلی کے بعد سے، ترنمول کے کئی لیڈروں اور وزراء کو بدعنوانی، بھرتی گھوٹالے اور بھتہ خوری کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سبیاساچی دتہ اس فہرست میں تازہ ترین اضافہ ہے۔