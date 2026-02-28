یوٹیوبر سلیم پر حملہ، تشویشناک حالت پولیس نے 5 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی
سلیم سوشل میڈیا پر خود کو ایک سابق مسلمان بتاتے ہیں اور مسلم سماج کے خلاف اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔
Published : February 28, 2026 at 5:53 PM IST
نئی دہلی: اترپردیش کے غازی آباد کے لونی تھانہ علاقے کے علی گارڈن کے رہنے والے یوٹیوبر سلیم پر جمعہ کی صبح حملہ کیا گیا۔سلیم کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔ سلیم کے بیٹے عثمان نے بھاٹی بلڈر، اے آئی ایم آئی ایم لیڈر اصغر، اشرف، شاہ رخ اور سونو کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔
جمعہ کی صبح موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم حملہ آوروں نے سلیم پر چاقو سے حملہ کیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔ اہل خانہ اور مقامی باشندوں کی مدد سے سلیم کو قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے بعد میں انہیں علاج کے لیے دہلی کے جی ٹی بی اسپتال ریفر کردیا گیا۔
پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔
سلیم، جو سوشل میڈیا پر ایک سابق مسلمان کے طور پر شناخت بیان کرتا ہے، مسلم کمیونٹی کے خلاف اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے۔ فی الحال حملے کی وجہ واضح نہیں ہے۔ پولیس پورے واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے اور آس پاس کے علاقے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق یہ واقعہ صبح آٹھ بجے کے قریب پیش آیا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ سلیم کی گردن اور پیٹ پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ہو گئے۔
لونی کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس سدھارتھ گوتم کے مطابق 27 فروری کو، صبح 8 بجے کے قریب، لونی پولیس اسٹیشن کو ڈائل 112 کے ذریعے اطلاع ملی کہ علی گارڈن کے علاقے میں ایک شخص کو دو نامعلوم افراد نے چاقو سے وار کیا ہے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی لونی پولیس نے فوری طور پر فیلڈ یونٹ کو بلایا اور موقع پر پہنچ کر پتہ چلا کہ زخمی شخص سلیم ولد نور حسن عمر 50 سال ساکن علی گارڈن نتھورا روڈ قصبہ چوکی کے علاقے میں ہے۔