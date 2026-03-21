'سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں...' راحت اندوری کو یاد کرکے ابھیشیک بنرجی نے بی جے پی پر نشانہ لگایا
راحت اندوری کو یاد کرتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے کہاکہ اس مٹی میں سب کا خون شامل ہے۔ بھارت کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔
Published : March 21, 2026 at 2:23 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی درجہ حرارت کافی بڑھ گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان آپسی الزام تراشیوں اور زبانی حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔
دریں اثنا، خراب موسم اور موسلا دھار بارش کے باوجود لوگ ہزاروں لوگ بے خوف ہو کر نماز عید کے لیے ریڈ روڈ پر جمع ہوئے۔ اس موقعے پر ریاستی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی موجودگی میں ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے صرف عوام کو تہوار کی مبارکباد دی بلکہ مرکزی حکومت اور بی جے پی پر شدید تنقید کی۔
شہریت کے حوالے سے جاری ملک گیر بحث اور اور اسمبلی انتخابات کے اعلان بیچ ان کی تقریر دہلی میں زیر اقتدار سیاست دانوں کے خلاف محاذ آرائی کا اشارہ دیتی ہے۔ بی جے پی کی زیرقیادت مرکزی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر 'تقسیم کی سیاست اور 'دیش بھکتی' کے دعووں پر نشانہ لگانے کے لیے ابھیشیک بنرجی نے اردو کے معروف شاعر راحت اندوری کے ایک مشہور شعر کا سہارا لیا۔
مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے اور ملک کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کے مساوی حقوق کا اعادہ کرتے ہوئے ٹی ایم سی لیڈر نے کہا کہ چاہے کوئی بھی حکومت برسراقتدار آئے، وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے محض کرایہ دار ہیں؛ وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔
انہوں نے معروف شاعر راحت اندوری کے مشہور شعر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہندو ہو، مسلمان، سکھ یا عیسائی — سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں... کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔"
ان کی اس تقریر نے ریڈ روڈ پر جمع ہجوم میں جوش بھر دیا۔ بنگال کے سیکولر اخلاقیات اور ہندو مسلم اتحاد کی وراثت کو اجاگر کرتے ہوئے، ابھیشیک بنرجی نے این آر سی اور شہریت ترمیمی قانون سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ''بنگال ان لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گا جو ووٹر لسٹوں سے نام ہٹانے، لوگوں کو بے گھر کرنے یا انہیں زبردستی ملک سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔''
مذہبی پولرائزیشن کی سیاست کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے انہوں نے واضح انتباہ جاری کیا کہ پوری قوم اس وقت بحران کا شکار ہے۔ دریں اثنا، آئندہ 2026 کے انتخابات سے قبل حکمران جماعت ٹی ایم سی کے انتخابی منشور کے اہم پہلو سیاسی حلقوں میں کافی دلچسپی اور بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔
