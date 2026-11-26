یوپی انتخابات 2027: یوگی نے کہا، وزیراعلیٰ کا چہرہ کون ہے، سب جانتے ہیں؛ کیشو موریہ نے کہا، ایم ایل ایز کریں گے فیصلہ
موریہ نے کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کے اگلے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ انتخابات کے بعد منتخب ارکانِ اسمبلی کریں گے۔
By PTI
Published : November 26, 2026 at 7:55 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش اسمبلی انتخابات 2027 کے لیے سبھی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی کے ساتھ سیاسی لیڈروں میں کھینچ تان بھی جاری ہے۔ دریں اثنا، ریاستی بی جے پی کے اندر چل رہی چپقلش بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ریاست کے اگلے وزیر اعلیٰ سے متعلق یوپی نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کے ایک بیان پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کے روز رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ "سب جانتے ہیں" کہ آئندہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ کا چہرہ کون ہے۔'
اے بی پی نیوز کے ایک کانکلیو میں آدتیہ ناتھ سے موریہ کے اس بیان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی اپنے انتخابی نشان 'کمل' پر الیکشن لڑتی ہے اور اگلے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نتائج کے بعد پارٹی کے منتخب اراکینِ اسمبلی کریں گے۔
آدتیہ ناتھ نے کہا کہ "ہر کسی کو کمل کے نشان پر ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ میں بھی کمل کے نشان پر ہی الیکشن لڑوں گا۔" جب ان سے مزید پوچھا گیا کہ کیا وہ بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کا چہرہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ "ہمارے لیے کمل ہی سب کچھ ہے۔ کون چہرہ ہے اور کون نہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے۔"
اس سے قبل دن میں، موریہ نے جونپور میں ایک بیان میں کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کے اگلے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ اگلے سال کے اوائل میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے بعد پارٹی کے منتخب ایم ایل ایز کریں گے۔
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نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے موریہ نے کہا کہ بی جے پی اپنے انتخابی نشان 'کمل' پر الیکشن لڑتی ہے اور وزیر اعلیٰ کے چہرے کا فیصلہ نتائج کے بعد منتخب اراکینِ اسمبلی کے درمیان اتفاقِ رائے سے کیا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ آدتیہ ناتھ کو بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کا امیدوار کیوں نامزد نہیں کر رہے، تو موریہ نے کہا کہ انتخابی مہم کے لیے پارٹی کا چہرہ 'کمل' ہے۔
موریہ نے کہا کہ "میں پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہوں کہ انتخابات کے دوران بی جے پی کا چہرہ کمل کا نشان ہے۔ انتخابات کے بعد منتخب ایم ایل ایز مرکزی مبصرین کی موجودگی میں ایک اجلاس منعقد کریں گے۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر کیا جانے والا فیصلہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ حکومت کی قیادت کون کرے گا۔"
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انہوں نے مزید کہا کہ "فی الحال یوگی جی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں۔ آیا یوگی جی بطور وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے یا کوئی اور یہ ذمہ داری سنبھالے گا، اس کا فیصلہ اس وقت کے منتخب ایم ایل ایز کریں گے۔"
اس سے پہلے بھی موریہ نے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کے چہرے کے لیے کسی کا نام لینے سے گریز کیا ہے، جب کہ ریاستی یونٹ کے صدر پنکج چودھری جیسے دیگر سینئر رہنماؤں کا مؤقف رہا ہے کہ پارٹی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مل کر الیکشن لڑتی ہے۔
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