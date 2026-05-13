تمہارے حصہ کے مچھر بھی مجھے کاٹ رہے ہیں، کشمیری اور پوروانچل کے طلباء اے ایم یو میں مچھردانی کو لے کر جھگڑ پڑے
یونیورسٹی انتظامیہ معاملے کو حساس طریقے سے نمٹا رہی ہے تاکہ ہاسٹل کا ماحول خراب نہ ہو۔
Published : May 13, 2026 at 3:49 PM IST
علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے ایس ایس نارتھ ہاسٹل میں مچھر دانی لگانے کو لے کر طالب علم کے جھگڑے کا ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے۔ ہاسٹل کے کمرے میں مچھر دانی لگانے کو لے کر دو طالب علموں کے درمیان ایک بحث ہو گئی، ایک کشمیر سے اور دوسرا پوروانچل سے ہے۔ پرتشدد تصادم نے ہاسٹل کیمپس میں وسیع پیمانے پر کشیدگی کو جنم دیا، جس سے دونوں طلبہ گروپ آمنے سامنے آگئے۔ انتظامیہ فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
اطلاعات کے مطابق ایس ایس نارتھ ہاسٹل میں رہنے والے ایک کشمیری طالب علم نے رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر مچھر دانی بچھا رکھی تھی۔ مبینہ طور پر پوروانچل کے غازی پور ضلع سے اس کے روم میٹ نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مچھر دانی کو لے کر دونوں کے درمیان جھگڑا شروع میں جسمانی جھگڑے میں بدل گیا۔
پروکٹوریل ٹیم کو شکایت
جھگڑے کے بعد کشمیری طلباء گروپ نے پروکٹوریل ٹیم سے شکایت کی اور الزام لگایا کہ ان کے ساتھی طالب علم پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس دوران غازی پور گروپ کے طلبہ نے بھی اپنی وضاحت پیش کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کمرے میں مچھر دانی کی وجہ سے زیادہ مچھر دوسری طرف پہنچ رہے ہیں جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جھگڑے کی وجہ یہی تھی۔
پروکٹوریل ٹیم ایکٹو
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی یونیورسٹی کی پروکٹوریل ٹیم حرکت میں آگئی۔ ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور دونوں فریقین سے بات چیت کی تاکہ صورتحال پرامن ہوسکے۔ دونوں طلبہ گروپوں کے درمیان سمجھوتہ کرنے اور معاملے کو حل کرنے کی کوششیں منگل کی رات دیر گئے تک جاری رہیں۔
دونوں طلبا کو شوکاز نوٹس جاری
یونیورسٹی کے پراکٹر ڈاکٹر نوید نے بتایا کہ دونوں طلبہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ دونوں فریقین کے بیانات قلمبند کر لیے گئے ہیں اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کیمپس میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ تحقیقات کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں طالب علم ایس ایس نارتھ ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ایک کا تعلق کشمیر سے ہے، جبکہ دوسرا پوروانچل سے ہے۔ فی الحال، یونیورسٹی انتظامیہ معاملے کو حساس طریقے سے سنبھال رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہاسٹل کا ماحول خراب نہ ہو اور کشیدگی نہ بڑھے۔