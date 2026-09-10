سادھو کے بھیس میں تھا ملزم، ایٹاوا میں نو سال کی بچی سے زیادتی کا ملزم روپوش، پولیس تلاش میں مصروف
پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، پرانے فوجداری مقدمات کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔
Published : September 10, 2026 at 10:55 AM IST
ایٹاوا، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کے ضلع ایٹاوا میں ایک نو سال کی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ جسونت نگر کے بلرئی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ متاثرہ بچی نے بدھ کی صبح اپنے والد کو اس دردناک واقعے کی اطلاع دی، جس کے فوراً بعد پولیس کو مطلع کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کے لیے تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔
ملزم پر الزام ہے کہ پیر کی شام جب بچی کھیل کر اپنے گھر لوٹ رہی تھی، تو پاس ہی واقع ایک آشرم کے قریب موجود سادھو کے بھیس میں ایک نوجوان نے اسے زبردستی پکڑ لیا۔ وہ بچی کو قریبی کھیتوں کی طرف لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ زیادتی کی۔ واقعے کے بعد خوفزدہ بچی منگل کی دوپہر کسی طرح اپنے گھر پہنچی اور اگلے دن (بدھ کی صبح) اپنے والد کو آپ بیتی سنائی۔
بچی کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا
متاثرہ خاندان کی اطلاع پر پولیس فوری طور پر حرکت میں آگئی۔ سرکل آفیسر (CO) سیفئی کوشال پال، بلرئی تھانہ انچارج آلوک کمار اور بڑھپورا تھانہ انچارج کرپال سنگھ پولیس ٹیم کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ فارینسک ٹیم نے بھی موقع کا معائنہ کر کے اہم شواہد جمع کیے، جب کہ قانون کے مطابق بچی کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کرایا گیا ہے۔
مذہبی لباس سادھو کے روپ میں گھوم رہا تھا ملزم
پولیس کے مطابق، ملزم کا مجرمانہ ریکارڈ رہا ہے اور وہ پہلے بھی چھیڑ چھاڑ کے ایک کیس میں جیل جا چکا ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ مذہبی لباس (سادھو کے روپ) میں گھوم رہا تھا۔ پولیس اب اس کے تمام سابقہ مقدمات اور جرائم کی ہسٹری کھنگال رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس بچی کے خاندانی حالات کی بھی تفتیش کر رہی ہے؛ بچی کی والدہ کا تقریباً تین سال قبل انتقال ہو چکا ہے اور اس کے والد مزدوری کرتے ہیں۔
خاندانی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاکر واردات
پولیس اس زاویے پر بھی غور کر رہی ہے کہ کہیں ملزم نے بچی کی اس خاندانی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر تو واردات انجام نہیں دی۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور حکام کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ اور فارینسک شواہد کی بنیاد پر آگے کی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔