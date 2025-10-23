لدھیانہ کے دودھ پلانٹ میں دھماکے سے انجینئر ہلاک، پانچ زخمی
متوفی کنال جین کو چند روز قبل ترقی دی گئی تھی اور ان کی اہلیہ بھی اسی پلانٹ میں کام کرتی ہیں۔
Published : October 23, 2025 at 1:10 PM IST
لودھیانہ : پنجاب میں لودھیانہ کے ویرکا دودھ پلانٹ میں ایک خوفناک ہوا۔ بدھ کی رات لودھیانہ-فیروزپور روڈ پر واقع ویرکا دودھ پلانٹ میں ایک بڑا بھاپ کا بوائلر پھٹ گیا۔ یہ حادثہ مرمت کے کام کے دوران پیش آیا۔ دھماکہ کے بعد پولیس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی۔
اس دلخراش واقعے میں 42 سالہ انجینئر کنال جین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہیں کچھ روز قبل ہی ترقی دی گئی تھی جبکہ ان کی اہلیہ بھی اسی پلانٹ میں کام کرتی ہیں۔ پانچ دیگر افراد، جن میں کلوَنت سنگھ، پونیت کمار، اجیت سنگھ، دیویندر سنگھ اور گرتیج شامل ہیں، شدید زخمی ہوئے اور انہیں ڈی ایم سی ہسپتال منتقل کیا گیا۔
کنال جین کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ انہیں رات گئے مرمت کے لیے بلایا گیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص کی شناخت کی جائے جس نے ان پر دباؤ ڈالا۔ تاہم، پلانٹ کے جنرل منیجر دلجیت سنگھ نے اسے ایک حادثہ قرار دیا اور کہا کہ کنال اپنی ڈیوٹی کے وفادار تھے اور ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔
کنال کے اہل خانہ نے مکمل تحقیقات ہونے تک آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ دھماکے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔