ای ڈی نے پنجاب میں گیارہ مقامات پر چھاپے مارے، 'جرائم کی اضافی رقم کا پتہ لگانا' مقصد
پنجاب میں بے نامی جائیدادوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں ای ڈی کے چھاپے جاری ہیں۔
Published : April 27, 2026 at 11:44 AM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 11 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ چھاپے بنیادی طور پر پنجاب میں مارے جا رہے ہیں۔ ای ڈی ہرچرن سنگھ بھولر (سابق ڈی آئی جی) اور دیگر کے معاملے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے تحت چندی گڑھ-2، لدھیانہ-5، پٹیالہ-2، نابھا-1 اور جالندھر-1 سمیت 11 احاطوں کی تلاشی لے رہی ہے۔
ای ڈی کی تلاشی ملزمین، ان کے ساتھیوں اور مشتبہ دیگر نامعلوم افراد سے متعلق ہے۔ حکام کے مطابق تلاشیوں کا مقصد جرائم کی اضافی رقم کا سراغ لگانا، بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کرنا اور منی لانڈرنگ سے متعلق شواہد اکٹھا کرنا ہے۔
The Enforcement Directorate is conducting a search at 11 premises across (Chandigarh-2, Ludhiana-5, Patiala-2, Nabha-1, & Jalandhar-1) under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in the case of Harcharan Singh Bhullar (former DIG) and others. The searches are linked to… pic.twitter.com/Gyw7Dw5U9N— ANI (@ANI) April 27, 2026
معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کے الزامات
ہرچرن سنگھ بھولر کے خلاف درج ایک مقدمے کا ذکر
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی تحقیقات مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کی جانب سے ہرچرن سنگھ بھولر کے خلاف درج کیے گئے ایک مقدمے سے منسلک ہے، جس میں ان پر ایک مجرمانہ معاملے کے تصفیہ کے لیے ایک ثالث کے ذریعے رشوت طلب کرنے اور ان کی آمدنی کے معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کا الزام ہے۔
بھولر پر اسکریپ ڈیلر کا الزام
واضح رہے کہ بھولر کو روپڑ میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (ڈی آئی جی) کے طور پر تعینات کیا گیا تھا جب انہیں اکتوبر 2025 میں سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا۔ ایک اسکریپ ڈیلر نے الزام لگایا تھا کہ اس سے ایک کیس طے کرنے کے لیے ایک ثالث کے ذریعے رشوت طلب کی گئی تھی۔