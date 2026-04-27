ای ڈی نے پنجاب میں گیارہ مقامات پر چھاپے مارے، 'جرائم کی اضافی رقم کا پتہ لگانا' مقصد

پنجاب میں بے نامی جائیدادوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں ای ڈی کے چھاپے جاری ہیں۔

enforcement directorate is conducting a search at multiple premises in punjab and other places Urdu News
ای ڈی نے پنجاب میں 11 مقامات پر چھاپے مارے (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 27, 2026 at 11:44 AM IST

نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 11 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ چھاپے بنیادی طور پر پنجاب میں مارے جا رہے ہیں۔ ای ڈی ہرچرن سنگھ بھولر (سابق ڈی آئی جی) اور دیگر کے معاملے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے تحت چندی گڑھ-2، لدھیانہ-5، پٹیالہ-2، نابھا-1 اور جالندھر-1 سمیت 11 احاطوں کی تلاشی لے رہی ہے۔

ای ڈی کی تلاشی ملزمین، ان کے ساتھیوں اور مشتبہ دیگر نامعلوم افراد سے متعلق ہے۔ حکام کے مطابق تلاشیوں کا مقصد جرائم کی اضافی رقم کا سراغ لگانا، بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کرنا اور منی لانڈرنگ سے متعلق شواہد اکٹھا کرنا ہے۔

معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کے الزامات

حکام کے مطابق، یہ کارروائی سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کے چندی گڑھ یونٹ کی طرف سے درج کرائے گئے اصل جرائم کی بنیاد پر کی گئی، جس میں ایک فوجداری کیس کے تصفیے کے لیے ایک ثالث کے ذریعے غیر قانونی تسلی کا مطالبہ کرنے اور اس کی آمدنی کے معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کے الزامات شامل تھے۔

ہرچرن سنگھ بھولر کے خلاف درج ایک مقدمے کا ذکر

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی تحقیقات مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کی جانب سے ہرچرن سنگھ بھولر کے خلاف درج کیے گئے ایک مقدمے سے منسلک ہے، جس میں ان پر ایک مجرمانہ معاملے کے تصفیہ کے لیے ایک ثالث کے ذریعے رشوت طلب کرنے اور ان کی آمدنی کے معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کا الزام ہے۔

بھولر پر اسکریپ ڈیلر کا الزام

واضح رہے کہ بھولر کو روپڑ میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (ڈی آئی جی) کے طور پر تعینات کیا گیا تھا جب انہیں اکتوبر 2025 میں سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا۔ ایک اسکریپ ڈیلر نے الزام لگایا تھا کہ اس سے ایک کیس طے کرنے کے لیے ایک ثالث کے ذریعے رشوت طلب کی گئی تھی۔

