بہار میں مبینہ انکاؤنٹر: پولیس نے پٹنہ جیولری شاپ ڈکیتی کے ملزم کو گولی مار دی
پٹنہ میں مبینہ پولیس انکاؤنٹر میں ایک ملزم کو زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی بدھ کی صبح کی ہے۔
Published : April 22, 2026 at 12:38 PM IST
پٹنہ: بدھ کی صبح پولیس نے بہار کی دارالحکومت پٹنہ میں ایک بڑی کارروائی کی۔ ایک مبینہ انکاونٹڑ کے دوران پولیس نے ایک بدنام زمانہ مجرم کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ بیور پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم ہتھیاروں کی برآمدگی کے لیے سیپارہ سے متصل ایک زرعی فارم کے پیچھے واقع آم کے باغ میں پہنچی تھی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کے دوران ملزم دلیپ کمار نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ اپنے دفاع میں، پولیس نے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دلیپ کمار کی ٹانگ پر گولی لگنے سے زخم آئے۔
رام کرشن نگر ڈکیتی کیس میں ملزم:
پولیس نے بتایا کہ حال ہی میں رام کرشن نگر علاقے میں ایک پرانے گیس گودام کے احاطے میں واقع زیورات کی دکان پر ڈکیتی ہوئی ہے۔ دلیپ کمار پر الزام ہے کہ وہ اس جرم کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ پولیس اسے پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ دوران تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی میں استعمال ہونے والا اسلحہ چھپا کر رکھا تھا۔
ہتھیاروں کی بازیابی کا عمل اور فائرنگ کا تبادلہ:
پٹنہ کے ایس ایس پی کارتیکیہ کے شرما کے مطابق پوچھ گچھ کے دوران، ملزم نے انکشاف کیا کہ ہتھیار سیپارہ میں ایک زرعی فارم کے پیچھے واقع باغ میں چھپائے گئے تھے۔ اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ایک ٹیم ملزم کے ہمراہ مقررہ مقام پر روانہ ہوئی۔ ریکوری آپریشن کے دوران چھپے ہوئے اسلحے سے گولیاں چلنے کی صورت حال پیدا ہوئی جس سے پولیس کو جوابی کارروائی کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ حالات کو قابو میں کیا جا سکے۔
کارتکیہ کے شرما ایس ایس پی پٹنہ پولیس نے تحمل اور بردباری کے ساتھ جواب دیا، جس کے نتیجے میں ملزم کی ٹانگ پر گولی لگی۔ اسے فوری طور پر تحویل میں لے لیا گیا اور طبی علاج کے لیے پی ایم سی ایچ بھیج دیا گیا۔ اس کی حالت فی الحال خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔
مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے:
اس کیس میں ملوث کل چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید برآں، ایک پستول، ایک دیسی ساختہ آتشی اسلحے، تین زندہ کارتوس، اور ایک استعمال شدہ شیل کیسنگ جو واردات میں استعمال کیا گیا تھا، برآمد کیا گیا ہے۔ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ مزید برآں جائے وقوعہ سے اسلحہ برآمد کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔