سارنڈا جنگل میں پولس اور نکسلیوں کے درمیان شدید انکاؤنٹر، کئی نکسلیوں کے مارے جانے کی خبر
سارنڈا جنگل میں پولیس اور نکسلیوں کے درمیان تصادم جاری ہے۔ انکاؤنٹر میں کئی نکسلیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع ہے۔
Published : January 22, 2026 at 12:19 PM IST
رانچی، جھارکھنڈ: ریاست جھارکھنڈ کے سارنڈا علاقے میں پولس اور نکسلیوں کے درمیان زبردست انکاؤنٹر جاری ہے۔ کیرو برو علاقے میں جاری تصادم میں مبینہ طور پر کئی نکسلی مارے گئے ہیں۔ تاہم، انکاؤنٹر میں مارے گئے نکسلیوں کی تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ جھارکھنڈ پولس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ چائباسا کے سارنڈا جنگل میں پولس اور ماؤنوازوں کے درمیان صبح سے انکاؤنٹر جاری ہے۔ دونوں جانب سے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔
سکیورٹی فورسز سرچ آپریشن کر رہی ہیں
موصولہ اطلاع کے مطابق سارنڈا میں باقی ماندہ نکسلیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن جاری ہے۔ دریں اثنا، جمعرات کی صبح کیرو برو علاقے میں پولس اور نکسلیوں کے درمیان آمنا سامنا ہوا۔ پولیس کو دیکھ کر نکسلیوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کا سکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا۔
نکسلائٹ چھپ چھپ کر پولیس پر کر رہے فائرنگ
سکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں نکسلیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ گھنے جنگل اور ناقابل رسائی علاقہ ہونے کی وجہ سے نکسلائٹ اب بھی چھپ چھپ کر خفیہ طور پر پولیس پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، سی آر پی ایف سمیت دیگر سکیورٹی دستے جنگل کو گھیرے میں لے رہے ہیں تاکہ یا تو نکسلیوں کو گرفتار کیا جائے یا انہیں انکاؤنٹر میں مار دیا جائے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس تصادم میں مبینہ طور پر تین سے زیادہ نکسلائیٹس مارے گئے۔ جھارکھنڈ پولیس ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ وہ انکاؤنٹر ختم ہونے کے بعد واقعے کی مکمل تفصیلات فراہم کرے گا۔
سارنڈا میں موجودہ صورتحال کیا ہے؟
جھارکھنڈ کو نکسل فری بنانے میں سارنڈا سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جھارکھنڈ پولیس کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ جھارکھنڈ میں نکسلائٹس فی الحال ایک کروڑ روپے کے انعام کے ساتھ پولیس بیورو کے رکن مسیر بسرا کے کنٹرول میں ہیں۔ مسیر بسرا کے ساتھ 60 اعلیٰ تعلیم یافتہ نکسلائیٹس کی ایک ٹیم ہے، جس میں مرکزی کمیٹی کے ممبران انل دا اور عاصم منڈل کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ-بہار اسپیشل ایریا کمیٹی کے ممبر سوشانت سمیت دیگر نکسلائٹس بھی شامل ہیں۔ ان سب نے کولہان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ مزید برآں، 20 سے 25 نکسلائٹس کا ایک گروپ بدنام زمانہ نکسلائیٹ کمانڈر اجے مہتو کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ گروہ مغربی سنگھ بھوم میں بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔