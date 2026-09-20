ممبئی کے لال باغ میں گنپتی پنڈال کے قریب بڑا حادثہ، کرنٹ لگنے سے دو ہلاک، 4 زخمی
ممبئی کے لال باغ علاقے میں گنپتی پنڈال کے پاس بجلی کا کرنٹ لگنے کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔
Published : September 20, 2026 at 12:28 PM IST
ممبئی: مشہور لال باغ علاقے میں 'کالا چوکی وبھاگ ساروجنک اتسو منڈل' کے قریب گنپتی اتسو کے دوران کرنٹ لگنے کا ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں دو افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ فی الحال حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ حکام نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچی بھی شامل ہے۔
مشہور 'کالا چوکی چا مہاراجہ' گنیش منڈل کے باہر بجلی کا جھٹکا لگنے سے دو افراد کی جان چلی گئی اور چار لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ گنیش اتسو کے دوران لال باغ اور پریل (Parel) کے علاقوں میں عقیدت مندوں کا بھاری ہجوم ہوتا ہے، کیونکہ لوگ خاص گنیش منڈلوں اور ان کی شاندار سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
اسی دوران مشہور کالا چوکی مہا گنپتی منڈل کے احاطے کے باہر یہ چونکا دینے والا واقعہ ہوا، جہاں بجلی کا شدید جھٹکا لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی۔ ملنے والی معلومات کے مطابق، ہلاک ہونے والوں کی شناخت راگنی یادو (8 سال) اور سجاتا (33 سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ شدید زخمی ہونے والے چار افراد میں روہی سنگھ (12 سال)، ساحل تاری (19 سال)، تنوی ہانڈے (19 سال) اور کرن نائک (19 سال) شامل ہیں۔
واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس اور ممبئی فائر بریگیڈ کو دی گئی۔ فائر بریگیڈ، پولیس اور 'بیسٹ' (BEST) کے حکام موقع پر پہنچ گئے۔ حادثے کے بعد وہاں افرا تفری مچ گئی، تاہم پولیس انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پا لیا۔