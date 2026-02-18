دس ریاستوں کی 37 راجیہ سبھا نشستوں پر انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے: الیکشن کمیشن
ریاست تلنگانہ سے راجیہ سبھا کے رکن ابھیشیک منوسنگھوی اور کے آر سریش ریڈی 9 اپریل کو ریٹائر ہوں گے۔
Published : February 18, 2026 at 2:48 PM IST
نئی دہلی : الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اپریل میں مختلف تاریخوں پر خالی ہونے والی 10 ریاستوں کی 37 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے دو سالہ (بائی اینول) انتخابات 16 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ جن ریاستوں میں نشستیں خالی ہورہی ہیں ان میں ہریانہ، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، تمل ناڈو، اڈیشہ، تلنگانہ، مہاراشٹرا، ہماچل پردیش اور بہار شامل ہیں۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سب سے زیادہ سات نشستیں مہاراشٹر میں خالی ہورہی ہیں۔ تمل ناڈو میں چھ، جبکہ مغربی بنگال اور بہار میں پانچ پانچ نشستیں خالی ہوں گی۔ اڈیشہ میں چار، آسام میں تین، جبکہ تلنگانہ، چھتیس گڑھ اور ہریانہ میں دو دو نشستیں خالی ہورہی ہیں۔ ہماچل پردیش میں ایک نشست خالی ہوگی۔
تلنگانہ سے راجیہ سبھا کے رکن ابھیشیک منوسنگھوی اور کے آر سریش ریڈی 9 اپریل کو ریٹائر ہوں گے۔ اسی طرح آسام سے بھوبانیشور کلیٹا، رامیشور تیلی اور اجیت کمار بھویا کی مدت بھی اسی تاریخ کو مکمل ہوگی۔ تمل ناڈو سے کنی موزی، تروچی شیوا، تھمبیدورائی، پی سیلواراسو، ای آر الانگو، سومو اور جی کے واسن 2 اپریل کو ریٹائر ہوں گے۔
شیڈول کے مطابق:
- انتخابات کا نوٹیفکیشن 26 فروری کو جاری ہوگا۔
- کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 مارچ ہے۔
- جانچ پڑتال 6 مارچ کو ہوگی۔
- دستبرداری کی آخری تاریخ 9 مارچ مقرر کی گئی ہے۔
- پولنگ 16 مارچ کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔
- انتخابی عمل 20 مارچ تک مکمل کرلیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ بیلٹ پیپر پر ترجیحی ووٹ درج کرنے کے لیے صرف ریٹرننگ افسر کی جانب سے فراہم کردہ مخصوص جامنی (وائلٹ) رنگ کے اسکیچ پین کا استعمال کیا جائے گا۔ کسی اور قلم کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمیشن نے شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے مبصرین کی تقرری سمیت سخت نگرانی کے اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے۔