ایم پی امرت پال سنگھ کی مجوزہ سیاسی جماعت 'وارث پنجاب دے'، الیکشن کمیشن نے رجسٹریشن کے سلسلے میں نوٹس جاری کر دیا
الیکشن کمیشن نے ایم پی امرت پال سنگھ کو ان کی مجوزہ سیاسی جماعت 'وارث پنجاب دے' کے رجسٹریشن کے سلسلے میں نوٹس جاری کردیا۔
Published : October 1, 2026 at 1:11 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جیل میں قید سخت گیر رکنِ پارلیمنٹ امرت پال سنگھ کی مجوزہ سیاسی پارٹی 'وارث پنجاب دے' کی رجسٹریشن کرانے کی مانگ والی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس سوربھ بنرجی کی بینچ نے الیکشن کمیشن کو چار ہفتوں کے اندر اپنا تفصیلی جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 4 نومبر کو ہوگی۔
آج سماعت کے دوران 'وارث پنجاب دے' کی طرف سے پیش ہونے والی سینئر وکیل میناکشی اروڑا نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب میں اسمبلی انتخابات مارچ 2027 میں ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن جنوری 2026 سے ہی انتخابی عمل شروع کر سکتا ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کو نومبر کے آخر تک 'وارث پنجاب دے' کی رجسٹریشن کی درخواست پر حتمی فیصلہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سنجے وششٹھ نے کہا کہ 'وارث پنجاب دے' کی رجسٹریشن کے ساتھ قومی سلامتی (نیشنل سکیورٹی) کے تحفظات کا ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلہ جڑا ہوا ہے۔
معاملے کو لٹکا کر نہ رکھیں: ہائی کورٹ
اس پر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے مخاطب ہو کر کہا کہ "آپ کو 'وارث پنجاب دے' کی درخواست پر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس معاملے کو لٹکا کر نہ رکھیں۔ آپ کو ایک واضح ٹائم لائن (وقت کی حد) طے کرنی ہوگی۔" اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اس معاملے پر اپنا باقاعدہ جواب داخل کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے انہیں چار ہفتوں کا وقت دیتے ہوئے جواب داخل کرنے کا حکم جاری کیا۔
امرت پال سنگھ آسام کی ڈبروگڑھ جیل میں بند
واضح رہے کہ 'وارث پنجاب دے' نامی اس تنظیم کی قیادت امرت پال سنگھ کر رہے ہیں۔ اس تنظیم نے جنوری 2025 میں الیکشن کمیشن کو ایک غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن اس پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکا ہے۔ 'وارث پنجاب دے' کا کہنا ہے کہ اگر اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، تو وہ کوشش کرے گی کہ دسمبر 2026 تک اسے ایک باقاعدہ انتخابی نشان مل جائے۔ یاد رہے کہ پنجاب کے کھڈور صاحب لوک سبھا حلقے سے رکنِ پارلیمنٹ منتخب ہونے والے امرت پال سنگھ اس وقت آسام کی ڈبروگڑھ جیل میں نیشنل سکیورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت بند ہیں۔