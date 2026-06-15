الیکشن کمیشن کی ہدایت: 14 جولائی تک یہ کام نہیں کیا تو ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے گا آپ کا نام

الیکشن کمیشن کی ہدایت: 14 جولائی تک یہ کام نہیں کیا تو ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے گا آپ کا نام
اگر آپ کا نام 2002 کی فہرست میں ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کو فارم پر وہ معلومات بھرنی ہوگی۔
Published : June 15, 2026 at 2:49 PM IST
امراوتی (آندھرا پردیش): ریاست میں پیر کو ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے گھر گھر جا کر سروے شروع ہوا۔ بوتھ لیول آفیسرز(بی ایل اوز) 14 جولائی تک ہر گھر کا دورہ کریں گے۔ ہر ووٹر کو دو فارم دیے جائیں گے۔ ان فارمز میں ووٹر کا نام، ووٹر شناختی کارڈ نمبر، پتہ اور تصویر شامل ہوگی۔ ووٹرز کو بقیہ معلومات پُر کرنے کی ضرورت ہوگی، بی ایل او ان کی مدد کرے گا۔ بعد میں بی ایل او مکمل شدہ فارم جمع کرنے کے لیے واپس آ جائیں گے۔
ایک ماہ تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران، بی ایل او ہر گھر کا تین بار دورہ کریں گے: پہلے فارم تقسیم کرنے کے لیے اور پھر مکمل شدہ فارم جمع کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور کل 4.16 کروڑ فارم پرنٹ کیے جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے زیر تربیت کل 46,397 بی ایل او اس کام میں حصہ لیں گے۔
64.6 فیصد میپنگ مکمل ہو گئی
نقشہ سازی کے عمل کے ایک حصے کے طور پر، موجودہ ووٹر لسٹ کو 2002 کی ووٹر لسٹ سے ملایا جا رہا ہے، جسے بنیادی ووٹر لسٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ریاست میں 41,618,359 ووٹر ہیں۔ ان میں سے 26,886,239 (64.6فیصد) ووٹرز 2002 کی ووٹر لسٹ سے مماثل ہیں۔ 14,732,120 ووٹرز کی میپنگ باقی ہے۔
جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں ہیں انہیں 2002 کی فہرست کے مطابق صرف ایک فارم جمع کرانے اور اپنے یا اپنے خاندان کے افراد کی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل ایز) بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل اوز) کو زیادہ سے زیادہ 50 تصدیق شدہ فارم جمع کرا سکتے ہیں۔
اگر آپ کا نام 2002 کی فہرست میں ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کو فارم پر وہ معلومات بھرنی ہوگی۔ اگر آپ کا نام فہرست میں نہیں ہے، تو آپ کو خاندان کے کسی فرد یا رشتہ دار (جیسے والدین، شریک حیات، یا دیگر) کی تفصیلات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی جس کا نام فہرست میں ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو اپنی تاریخ پیدائش، آدھار، موبائل نمبر، والد/سرپرست، ماں، اور شریک حیات کا نام، اور ان کا ووٹر آئی ڈی (ای پی آئی سی) نمبر (اگر دستیاب ہو) بھرنا ہوگا۔ آپ کو ایک نئی رنگین تصویر بھی منسلک کرنی ہوگی اور فارم بی ایل او کو جمع کرانا ہوگا۔ بی ایل او دو فارموں میں سے کسی ایک پر دستخط کرے گا اور اسے رسید کے طور پر ووٹر کو واپس کر دے گا۔ اس رسید کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔
ووٹرز کو 14 جولائی تک اپنے مکمل شدہ فارم بی ایل او کو جمع کرانا ہے۔ جو لوگ انہیں واپس کرنے میں ناکام رہتے ہیں انہیں 21 جولائی کو جاری ہونے والی ابتدائی (مسودہ) فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
جن ووٹروں نے اپنے فارم جمع نہیں کروائے ان کی زمین پر بی ایل او تحقیقات کریں گے۔ اس تفتیش کے دوران سامنے آنے والی کوئی بھی وجوہات متعلقہ پولنگ بوتھ کے نوٹس بورڈ پر لگائی جائیں گی۔ کسی بھی ووٹر کا نام مکمل چھان بین اور نوٹس اور اپنا کیس پیش کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر فہرست سے نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) کے فیصلے سے متفق نہیں ہے تو وہ 15 دن کے اندر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا 30 دن کے اندر چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او ) سے اپیل کر سکتے ہیں۔
2002 اور موجودہ کے لیے پولنگ بوتھ وار ووٹر فہرستیں سی ای او آندھرا' کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ یہ فہرستیں سیاسی جماعتوں کے بی ایل اوز اور بوتھ ایجنٹس کے پاس بھی موجود ہیں۔ ووٹرز فی الحال کہیں اور مقیم ہیں، ان کے فارم ان کے گھر کے سربراہ یا خاندان کے دیگر افراد کو دیے جائیں گے۔ وہ ووٹر کی تفصیلات پُر کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے دستخط کر سکتے ہیں اور فارم بی ایل او کو جمع کرا سکتے ہیں۔