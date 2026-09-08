تلنگانہ میں 'ایس آئی آر' کی آخری تاریخ میں تین ہفتے کی توسیع
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الیکشن کمیشن سے ایس آئی آر اعتراض اور شکایت کی مدت میں ایک ماہ کی توسیع کی درخواست کی تھی۔
Published : September 8, 2026 at 1:34 PM IST
حیدرآباد: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹر فہرست کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) سے متعلق اعتراضات اور شکایات جمع کرانے کی آخری تاریخ میں تین ہفتوں کی توسیع کردی ہے۔ اعتراضات اور شکایات کے لیے اصل تاریخ گزشتہ ماہ کی 17 تاریخ سے اس ماہ کی 16 تاریخ تک ہی تھی۔
اس میں اب سات اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح، نوٹس کے مرحلے اور شکایات کے حل کی آخری تاریخ — اصل میں 15 اکتوبر مقرر تھی جسے بڑھا کر پانچ نومبر کر دیا گیا ہے۔ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت، جو پہلے 19 اکتوبر کو طے کی گئی تھی، اسے 9 نومبر تک بڑھا دیا گیا ہے۔
حال ہی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ریاست میں ایس آئی آر اعتراض اور شکایت کی مدت میں ایک ماہ کی توسیع کی درخواست کی تھی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) سے بھی اسی طرح کی اپیلیں کی تھیں۔ ان درخواستوں کے بعد سی ای او نے الیکشن کمیشن کو تین ہفتے کی توسیع کی سفارش کی جسے کمیشن نے بعد میں منظور کر لیا۔
انتخابی عہدیدار ریاست میں کل 92.88 لاکھ لوگوں کو اعداد و شمار میں تضاد اور بغیر نقشہ کے اندراجات جیسے مسائل کی وجہ سے نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ جبکہ 47.79 لاکھ افراد کو پہلے ہی نوٹس بھیجے جا چکے ہیں، 45 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک نوٹس موصول نہیں ہوئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نوٹس موصول ہوئے ہیں، ان میں سے 10 فیصد سے بھی کم لوگ اپنی شناختی دستاویزات جمع کرانے کے لیے حکام کے پاس آئے ہیں۔
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