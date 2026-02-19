بزرگ خاتون کو شوہر کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا، پولیس کو ڈکیتی کا شبہ ہے
کرناٹک کے نیلمنگلا میں بدمعاشوں نے ایک گھر میں گھس کر ایک بزرگ خاتون کا بے دردی سے قتل کردیا۔
بنگلورو دیہی: کرناٹک کے بنگلورو دیہی ضلع میں کچھ شرپسندوں نے ایک بزرگ خاتون کا قتل کردیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی شام ضلع کے نیلمنگلا قصبے میں پیش آیا۔ قتل کرنے کے بعد قاتل فرار ہوگئے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ جرم اس کے زیورات چرانے کی نیت سے کیا گیا تھا۔
پولیس نے اطلاع دی کہ بدمعاشوں نے شہر کی مرکزی سڑک پر ایک بزرگ جوڑے کے گھر میں گھس کر خاتون کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول شوبھا نامی 69 سالہ خاتون تھی۔
وہ اپنے شوہر رنگناتھ کے ساتھ گھر پر تھیں جو فالج کی وجہ سے وہیل چیئر تک محدود تھے۔ اس وقت کچھ مشتبہ افراد گھر میں داخل ہوئے اور شوبھا کے سر میں چھرا گھونپ کر اس کی موت ہو گئی۔
پولیس نے بتایا کہ بدمعاشوں نے شوبھا کو قتل کرنے اور پھر اس کے زیورات لے کر فرار ہونے کا شبہ کیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی نیلمنگلا ٹاؤن پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش کی۔ پولیس اور ڈاگ سکواڈ بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گیا۔ بزرگ خاتون کے قتل کے بعد پولیس نے پڑوسیوں سے بات کی۔
اس واقعہ کے بارے میں بنگلورو کے دیہی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس چندرکانت نے میڈیا کو بتایا کہ ایک بزرگ جوڑا نیلمنگلا ٹاؤن کے پیٹبیڈی میں رہتا تھا۔ شوبھا کے شوہر کو پچھلے 10-12 سالوں سے برین اسٹروک ہوا تھا۔ اس کی بیوی شوبھا اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک ڈاکٹر روزانہ ان کے گھر فزیو تھراپی کے لیے آتا تھا۔
پولیس کے مطابق شام 6 بجے کے قریب کسی نے شوبھا کا قتل کر دیا۔ پولیس معاملے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پولیس تفتیش کے بعد واقعے کے بارے میں مزید انکشاف کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ قاتلوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔