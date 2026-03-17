آئی سی یو میں چوہے کے حملے سے معمر مریض کی موت، میرا بھیندر ہسپتال میں لاپرواہی کا الزام

آئی سی یو میں چوہے کے حملے سے معمر مریض کی موت، میرا بھیندر ہسپتال میں لاپرواہی کا الزام
اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ خاتون کے ہاتھ پر زخم تھا اور خون آلود تھا، شبہ ہے کہ زخم چوہے کے کاٹنے سے ہوا۔
Published : March 17, 2026 at 8:43 PM IST
ممبئی : میرا بھیندر کے ایک سرکاری اسپتال میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعہ نے طبی نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جہاں آئی سی یو میں زیر علاج 89 سالہ خاتون کی موت کے بعد لواحقین نے مبینہ غفلت اور بدانتظامی کا الزام عائد کیا ہے۔ متوفیہ، جو میرا روڈ کے علاقے پلیزنٹ پارک کی رہائشی تھیں، کو 12 مارچ کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور انہیں چوتھی منزل پر واقع آئی سی یو میں رکھا گیا تھا۔
لواحقین کے مطابق پیر کی صبح تقریباً 6 بجے جب وہ خاتون سے ملنے پہنچے تو انہوں نے ان کے بستر پر ایک چوہا دیکھا، جو فوراً وہاں سے بھاگ گیا، تاہم بستر پر خون آلود پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ خاتون کے ہاتھ پر زخم تھا، جو سوجا ہوا اور خون آلود تھا، اور شبہ ہے کہ یہ زخم چوہے کے کاٹنے سے ہوا۔ اہل خانہ نے سوال اٹھایا کہ رات کی ڈیوٹی پر موجود عملے کو اس واقعہ کا علم کیوں نہ ہو سکا اور آئی سی یو جیسے حساس شعبے میں اس طرح کی لاپرواہی کیسے ممکن ہے۔
واقعہ کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں، جن میں شیو سینا (ادھو) اور مہاراشٹرا نونرمان سینا کے کارکنان شامل تھے، نے اسپتال پہنچ کر احتجاج کیا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ متوفیہ کے اہل خانہ اور مظاہرین نے متعلقہ ڈاکٹروں اور عملے کی فوری معطلی اور ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر میئر ڈمپل مہتا اور ڈپٹی میئر دھروک کشور پاٹل نے اسپتال کا دورہ کیا اور واقعے کو “انتہائی افسوسناک” قرار دیتے ہوئے مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔
اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر جعفر تدوی نے کہا کہ واقعہ نہایت افسوسناک ہے اور اس کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ذمہ دار عملے کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور رپورٹ آنے کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔