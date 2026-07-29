حیدرآباد میں تیز بارش کے دوران کھلے مین ہول میں گر گیاشخص، ریسکیو آپریشن جاری
حیدرآباد کے علاقے میاں پور میں ایک شخص کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ ہوگیا۔
Published : July 29, 2026 at 6:21 PM IST
حیدرآباد: شہر میں منگل کو زبردست بارش ہوئی جس سے شہریوں کو کچھ راحت ملی۔ جبکہ میاں پور کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ ہوگیا۔ یہ واقعہ ویشالی نگر ریلوے انڈر پاس کے قریب پیش آیا۔
لاپتہ شخص کی شناخت حفیظ پیٹ کے پریم نگر کے رہنے والے بلیا کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر ہائیڈرا اور این ڈی آر ایف کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور تلاشی مہم شروع کی۔
مین ہول میں گرنے والے شخص کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ بلیا ٹھیکیدار کی لاپرواہی کی وجہ سے نیچے گرا اور لاپتہ ہوگیا۔ سیریلنگم پلی کے ایم ایل اے اریکاپوڈی گاندھی نے ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور اہل خانہ کو مدد کا یقین دلایا۔
ہائیڈرا سمیت تلاش کی ٹیموں نے بدھ کو بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن ابھی تک بلیا کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ملی ہیں۔
دریں اثناء بھاری بارش کی وجہ سے بڑے چوراہوں پر ٹریفک میں کافی خلل پڑا۔ کام سے واپس آنے والے مسافروں اور تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء کو سفر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
ٹریفک کے اوقات میں شدید بارش نے آئی ٹی کوریڈور اور دیگر اہم چوراہوں پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام کر دیا۔ گاڑیوں کی کئی کلومیٹر لمبی قطاریں لگ گئیں جس سے مسافر گھنٹوں بھیڑ اور بارش میں پھنسے رہے۔ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں حیدرآباد میٹرو پر مسافروں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔
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تیز بارش اور تیز ہواؤں کے باعث کئی مقامات پر درخت گر گئے جس سے بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا۔ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے محکمہ بجلی کے اہلکار فوری طور پر متحرک ہوگئے۔ ہائیڈرا ڈی آر ایف، اور جی ایچ ایم سی مانسون اسکواڈ کی ٹیمیں مین ہولوں سے سیلابی پانی کو صاف کرنے کے لیے حرکت میں آگئیں۔
جوائنٹ کمشنر آف پولیس (ٹریفک) جوئل ڈیوس نے ذاتی طور پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔