آگرہ میں قتل: بوڑھے مسلم شخص کو پڑوسی نے بہو کے ساتھ بدسلوکی کے بعد اینٹ سے مار کر کر دیا قتل، رمضان سے پہلے گھر میں غم کی لہر
مقتول اور ملزم کا تعلق مختلف برادریوں سے ہے۔ ملزم قتل کے بعد موقع سے فرار ہوگیا۔
Published : February 19, 2026 at 1:40 PM IST
آگرہ: تاج محل کے شہر آگرہ میں چہار شنبہ کی دوپہر ایک بجے کے قریب ایک معمر مستری کا اینٹوں سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بدھ کے روز اچنیرا تھانے کے علاقے میں ملزم قتل کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ قتل کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ پولیس نے متوفی کے بیٹے کی شکایت پر مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔
اے سی پی اچنیرا شیلیندر سنگھ نے بتایا کہ اچنیرا شہر کے گلاب نگر کا رہنے والا 65 سالہ شہاب الدین اپنی بہو کے ساتھ گالی گلوج و بدسلوکی کر رہا تھا۔ اسی دوران پڑوسی دیپک (30) نے بوڑھے شخص سے بحث کرنے کی کوشش کی لیکن بزرگ نے اسے بھی گالی دینا شروع کر دیا۔ مشتعل ہو کر دیپک نے شہاب الدین کے سر پر اینٹ ماری اور اسے چھت سے دھکیل دیا جس سے وہ گر گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔
بہو نے شہاب الدین کو گھر کے اندر لے جانے کی کوشش کی لیکن تب تک بزرگ کی موت ہو چکی تھی۔ اسی دوران ملزم دیپک موقع سے فرار ہو گیا۔ معمر شخص کے قتل کے سبب رمضان سے قبل خاندان میں سوگ کی فضا چھا گئی۔
کشیدگی سے نمٹنے کے لیے پولیس تعینات
مقتول اور ملزم کا تعلق مختلف برادریوں سے ہے، جس کی وجہ سے جائے وقوعہ پر بھیڑ جمع ہوگئی۔ جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نفری تعینات کر دی۔ بزرگ شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
بیٹے کی شکایت پر مقدمہ درج
اے سی پی اچھنیرا شیلیندر سنگھ نے بتایا کہ متوفی شہاب الدین کے بیٹے منا خان نے اچھنیرا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے ملزم دیپک کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزم کی تلاش جاری ہے اور پورے معاملے کی چھان بین کی جارہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔