بریلی میں چھ سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، ایف آئی آرکے بعد ایک بزرگ گرفتار
انسپکٹر انچارج رویندر کمار نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کرلیا ہے۔
Published : April 3, 2026 at 3:35 PM IST
بریلی: اترپردیش ضلع کے بھوٹا تھانہ علاقے میں ایک بزرگ شخص پر چھ سالہ بچی کے جنسی استحصال کا الزام لگایا گیا ہے۔ اہل خانہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق بزرگ شخص پر الزام ہے کہ وہ تقریباً 15 روز قبل لڑکی کو ایک خستہ حال عمارت میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔
انسپکٹر انچارج رویندر کمار نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات کو پولیس نے ملزم (82)سالہ کو علاقے کے ادے پور کے قریب سے گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران، ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے بچی پر بدنیتی کے عزائم رکھے اور موقع کی تلاش میں تھا۔ تقریباً 15 دن قبل اس نے لڑکی کو چاکلیٹ کا لالچ دے کر اپنے خستہ حال مکان میں لے گیا، جہاں اس نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔
پولیس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق بزرگ ملزم لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا کہ ایک نوجوان نے ان کا پیچھا کیا اور اس پورے واقعے کو ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا۔ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب لڑکی کے والد نے اپنے موبائل فون پر ویڈیو دیکھی۔ اس کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے پولیس اسٹیشن میں بزرگ شخص کے خلاف شکایت درج کرائی۔ پولیس نے معاملہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔
پولیس نے بی این اے کی دفعہ 65(2) اور 351(2)، سیکشن 2023، پوکسو ایکٹ کی دفعہ 5m/6، اور آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 67 کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اور ملزم کو عدالت میں پیش کیا ہے، جہاں سے ملزم کو جیل بھیج دیا جائے گا۔