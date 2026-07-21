جائیداد کے تنازعہ پر دو بیٹوں نے ہتھوڑے سے ماں باپ کو قتل کر دیا، غازی آباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ
جھگڑے کے دوران دونوں بیٹوں نے مبینہ طور پر ہتھوڑے سے والدین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔
Published : July 21, 2026 at 5:24 PM IST
غازی آباد : اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں جائیداد کے تنازع نے خوفناک رخ اختیار کر لیا، جہاں دو سگے بیٹوں نے مبینہ طور پر اپنے بزرگ والدین کو ہتھوڑے سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ پیر کی رات کراسنگ ریپبلک تھانے کے تحت آنے والے ویر نگر علاقے میں پیش آیا۔ مقتولین کی شناخت گنگا شرن اور ان کی اہلیہ وملیش کے طور پر ہوئی ہے۔
تحقیقات کے مطابق گنگا شرن اپنے مکان میں بیوی اور دو بیٹوں دیپک اور للت کے ساتھ رہتے تھے۔ اہلِ محلہ کا کہنا ہے کہ خاندان کے اندر جائیداد کی تقسیم کو لے کر کافی عرصے سے تنازع جاری تھا، جو پیر کی شب شدید جھگڑے میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑے کے دوران دونوں بیٹوں نے مبینہ طور پر ہتھوڑے سے والدین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ مکان میں رہنے والے ایک کرایہ دار نے فوراً ڈائل 112 پر فون کر کے پولیس کو اطلاع دی۔
اطلاع ملتے ہی کراسنگ ریپبلک تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی میاں بیوی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد دونوں کو مردہ قرار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس (دیہی) سریندر ناتھ تیواری نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ دونوں ملزمان، دیپک اور للت، کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے تفصیلی پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ قتل کے محرکات اور دیگر حقائق سامنے آ سکیں۔
گنگا شرن کے قریبی دوست ڈاکٹر ساگر نے بتایا کہ مقتول کئی برسوں سے اخبار تقسیم کرنے کا کام کرتے تھے اور پورے گھر کے اخراجات خود برداشت کرتے تھے۔ ان کے مطابق تقریباً چھ ماہ قبل گنگا شرن نے شکایت کی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے کوئی کام نہیں کرتے اور تمام ذمہ داریاں ان ہی پر چھوڑ رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب منگل کی صبح علاقے میں معمول کے مطابق اخبارات تقسیم نہیں ہوئے تو لوگوں کو تشویش ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اخبار فروش گنگا شرن کو ان کے اپنے ہی بیٹوں نے قتل کر دیا ہے، جس پر پورا علاقہ صدمے میں ڈوب گیا۔
یہ بھی پڑھیں: 'سنسد (پارلیمنٹ) مارچ' کے دوران پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر، کل سماعت
پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں جائیداد کا تنازع ہی قتل کی بنیادی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تمام شواہد اور بیانات کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔