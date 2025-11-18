ایکناتھ شندے کے وزراء نے فڑنویس کی کابینی میٹنگ کا کیا بائیکاٹ، بلدیاتی انتخابات سے قبل ناراضگی کی کیا ہے وجہ؟
بلدیاتی انتخابات (جیسے میونسپل کارپوریشن اور میونسپلٹی) سے پہلے گرینڈ الائنس حکومت کے اندر اندرونی کشمکش واضح ہو رہی ہے۔
ممبئی: بلدیاتی انتخابات سے قبل مہاراشٹر کی سیاست میں ڈرامہ شروع ہوگیا! بلدیاتی انتخابات 2025 سے قبل مہاوتی حکومت کی شراکت دار بی جے پی اور ایکناتھ شندے کی شیوسینا کے درمیان رسہ کشی واضح ہے۔ پیر کو شیوسینا کے وزراء نے دیویندر فڑنویس کی کابینہ کی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ کابینہ کی میٹنگ میں صرف ایکناتھ شندے نے ہی شرکت کی۔
ناراضگی کی وجوہات
بلدیاتی انتخابات چند دن رہ گئے ہیں۔ بی جے پی جارحانہ انداز میں اپنی پارٹی کی بنیاد کو بڑھا رہی ہے۔ یہ شیو سینا کے لیے خطرے کی گھنٹی بنتا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے مبینہ طور پر ایکناتھ شندے کو گھیرنے کے لیے تھانے اور کلیان ڈومبیولی میں جارحانہ موقف اختیار کیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں شیوسینا کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس غصے کی وجہ سے آج کی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔
آج کے واقعات
ایکناتھ شندے کی قیادت میں شیوسینا کے وزراء نے کابینہ کی میٹنگ میں شرکت کی، لیکن شندے کے علاوہ کسی نے شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد، ان وزراء نے براہ راست وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس سے ملاقات کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شیو سینا کے ایک سینئر وزیر نے کہا کہ فڑنویس نے انہیں ہم آہنگی کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا یقین دلایا۔
کابینہ اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے؟
ریاست کے مختلف حکام بشمول سڈکو سے اراضی حاصل کرنے اور مناسب اراضی کے استعمال کا تعین کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔ سڈکو سمیت حکام متعلقہ تصورات کی بنیاد پر مربوط کالونیاں تیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ رہائشی مربوط کالونیاں یا بین الاقوامی تجارتی زونز تیار کیے جائیں گے۔
گریٹر ممبئی کے مضافاتی علاقوں میں بیس ایکڑ یا اس سے زیادہ کے رقبے پر مشتمل MHADA ہاؤسنگ پروجیکٹس کی دوبارہ ترقی کے لیے ایک پالیسی کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ یہ ممبئی شہر اور مضافاتی علاقوں میں شہریوں کو سستی رہائش فراہم کرے گا۔
اراضی کے حصول، بحالی اور آباد کاری کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے نئی پوسٹوں کی تخلیق، اس سے زمین کے حصول، بازآبادکاری اور آبادکاری ایکٹ، 2023 میں منصفانہ معاوضے اور شفافیت کے حق کے سیکشن 64 کے تحت زیر التواء مقدمات کے نمٹانے میں تیزی آئے گی۔
مہاراشٹر پریوینشن آف بیگری ایکٹ سے توہین آمیز اصطلاحات کو ہٹانے کی منظوری، سپریم کورٹ کے حکم اور محکمۂ قانون و انصاف کی سفارشات کے مطابق مہاراشٹر پریوینشن آف بیگری ایکٹ سے جذام کا شکار، جذام کے مریض، جذام آشرم جیسی اصطلاحات کو ہٹا دیا جائے گا۔
شیو سینا کے وزراء کیا کہتے ہیں؟
شیو سینا کے وزیر گلاب راؤ پاٹل نے وضاحت کی، "شندے صاحب نے ہمیں بلدیاتی انتخابات کا کام سونپا تھا، اس لیے تمام وزراء اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔" لیکن یہ واضح ہے کہ ناراضگی گہری ہے۔ الیکشن قریب آتے ہی اتحاد میں یہ تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ کیا فڑنویس تال میل برقرار رکھ پائیں گے؟ یا آنے والے دنوں میں مزید اختلافات سامنے آئیں گے؟