علی گڑھ: اے ایم یو میں آٹھویں جماعت کی طالبہ نے اپنے والدین کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری سے پریشان ہوکر کود کو ہلاک کرلیا
طالبہ اپنے والد کی دوسری شادی کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔
Published : February 18, 2026 at 12:40 PM IST
علی گڑھ: منگل کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اے بی کے گرلز اسکول کی آٹھویں جماعت کی طالبہ نے اپنے گھر میں خودکشی کرلی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ اہل خانہ نے طالبہ کو فوری طور پر جے این میڈیکل کالج پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔
طالبہ ذہنی دباؤ میں تھی
واقعہ قرسی تھانہ علاقے کے ڈھورہ مافی میں پیش آیا ہے۔ طالبہ اپنی ماں کے ساتھ ایس آئی جی ہاسٹل کے پیچھے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ واقعہ کے وقت وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق طالبہ نے پھانسی لگا کر خودکشی کی۔ مہلوک طالبہ کی شناخت ادیبہ طارق کے طور پر کی گئی ہے جو اصل میں اعظم گڑھ کی رہنے والی تھی۔ ادیبہ کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ لڑکی کا ماہر نفسیات سے علاج چل رہا تھا اور وہ کچھ عرصے سے ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔
پولیس سرکل آفیسر سروام سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ طالبہ کے والدین کافی عرصے سے الگ ہیں اور الگ رہ رہے ہیں۔ طالبہ کے والد مبینہ طور پر سعودی عرب میں رہتے ہیں اور انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کی دوسری شادی کا اس پر نفسیاتی اثر ہوا اور وہ اس بات سے پریشان تھی۔ طالبہ کے دو بھائی بھی ہیں جو علی گڑھ کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ مبینہ طور پر اس کی والدہ مقامی طور پر پڑھاتی ہیں۔
وہ آٹھویں جماعت کی باقاعدہ طالبہ تھی
یونیورسٹی انتظامیہ نے اس معاملے کے حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ اے ایم یو کے پراکٹر محمد نوید خان نے بتایا کہ طالبہ آٹھویں جماعت کی باقاعدہ طالبہ تھی اور اس نے حال ہی میں امتحان دیا تھا۔ اسکول کی سطح پر کوئی شکایت یا مسائل کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی سرکاری میڈیکل ریکارڈ جاری نہیں کیا گیا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ طالبہ شدید ڈپریشن میں مبتلا تھا۔ تاہم بتایا گیا ہے کہ وہ زیر علاج تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانونی طریقہ کار پر عمل کیا گیا ہے اور پولیس کو مطلع کیا گیا ہے۔
پولیس نے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولس سرکل آفیسر سروام سنگھ نے کہا کہ کیس کی ہر زاویے سے جانچ کی جائے گی۔ واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے اہل خانہ، اسکول اور دیگر متعلقہ افراد سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پولیس کی تفتیشی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی صورتحال واضح ہوسکے گی۔
شناخت بال کرشنا کے طور پر ہوئی ہے، جو 2019 بیچ کا طالب علم تھا، جو علی گڑھ کا رہنے والا تھا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔