اپریل میں طے تھی شادی، بوری میں بھری ہوئی ملی اٹھارہ سالہ لڑکی کی لاش
ہفتہ کو بکسر سے ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا۔ نوجوان خاتون کی لاش پراسرار حالات میں برآمد ہوئی۔ پوری کہانی پڑھیں۔
Published : February 22, 2026 at 4:46 PM IST
بکسر، بہار: ریاست بہار کے بکسر میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب 18 سالہ لڑکی کی بوری میں بھری لاش ملی۔ یہ واقعہ ڈمراواں سب ڈویژن کے چکی تھانے کے علاقے چونی ڈیرہ چکی گاؤں میں پیش آیا۔ لاش کی اطلاع ملتے ہی پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور گاؤں والوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔
اپریل میں طے شدہ شادی
متوفی کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی شادی اگلے مہینے میں طے تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ تاہم اس کی لاش کی اس طرح دریافت نے سب کو چونکا دیا ہے۔
اسکول کے پیچھے سے لاش برآمد
اطلاعات کے مطابق لڑکی کچھ دنوں سے لاپتہ تھی، اور اس کے اہل خانہ نے ایک دن پہلے ہی چکی پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ گاؤں والوں کے مطابق، لاش گاؤں کے بیچ میں واقع سرکاری اسکول کے پیچھے ایک گڑھے میں بوری میں بھری ہوئی ملی۔
"جسم سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اسکول کے اساتذہ کو شک ہوا، جب ہم نے قریب جا کر دیکھا تو ہمیں ایک بوری نظر آئی، جب ہم نے اسے باہر نکالا تو وہ پھٹ گیا، جس سے لڑکی کی لاش اندر موجود تھی۔ فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔" --.مقامی
سینئر حکام جائے وقوعہ پر پہنچے
اطلاع ملتے ہی، ایس ڈی پی او ڈومراؤ، مقامی پولیس اسٹیشن، اور ایف ایس ایل (فارنزک سائنس لیب) کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ جائے وقوعہ کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کیے گئے اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پولیس نے قریبی رہائشیوں سے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔
محبت اور غیرت کے نام پر قتل کا شبہ
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کا اسی گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ مبینہ طور پر اس پر اہل خانہ ناراض تھے۔ چنانچہ نوجوان کی موت کے حوالے سے غیرت کے نام پر قتل کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جارہی ہے اور فی الحال کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔
"لاش تقریباً چار سے پانچ دن پرانی معلوم ہوتی ہے، جب کہ لاپتہ شخص کی رپورٹ ایک دن پہلے درج کرائی گئی تھی، جس سے کیس مزید مشکوک ہو جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ نوجوان خاتون کو قتل کیا گیا یا کسی اور وجہ سے موت واقع ہوئی، یہ بھی تفتیش کی بات ہے کہ موت سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔" - شبھم آریہ، ایس پی، بکسر
ادھر چکی پولس اسٹیشن کے انچارج اجے کمار نے بتایا کہ پولیس متوفی کے اہل خانہ اور گاؤں والوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس واقعہ کے بعد پورے گاؤں میں خوف اور غصے کا ماحول ہے۔ لوگ منصفانہ اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اہل خانہ بے چین ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فی الحال پولیس ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہے اور اب سب کی نظریں پوسٹ مارٹم رپورٹ پر لگی ہوئی ہیں جس سے اس موت کے پیچھے کا راز کھل سکتا ہے۔