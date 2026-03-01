چلتی اسکول بس کا فرش ٹوٹ گیا، آٹھ سالہ طالبہ کچل کر ہلاک؛ گھر والوں نے کھڑا کر دیا ہنگامہ

چلتی اسکول بس کا فرش ٹوٹ گیا، آٹھ سالہ طالبہ کچل کر ہلاک؛ گھر والوں نے کھڑا کر دیا ہنگامہ
علی گڑھ: ایک 8 سالہ طالبہ چلتی بس سے گر کر اس کا فرش ٹوٹ گیا اور پہیوں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ علی گڑھ کے گنگیری چوک میں ناراض کنبہ والوں نے ہنگامہ کیا۔ حادثہ کاس گنج ضلع کے ڈھولنا تھانہ علاقے میں ناگلا سادھو کے قریب پیش آیا۔
دریں اثنا، مرزا پور میں، وارانسی-مرزا پور ہائی وے پر بارائی پور گاؤں کے سامنے اسکوٹر پر سوار میاں بیوی کو ٹرک نے کچل کر ہلاک کر دیا۔ حادثے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لواحقین کو اطلاع دی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
پہلے جانئے کہ علی گڑھ حادثہ کیسے ہوا: گنگیری کے سرکل آفیسر سنجیو کمار نے بتایا کہ متوفی طالبہ اننیا (8) دادون تھانہ علاقہ کے نائے بھائی کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد، روی، گنگیری چوراہے پر ایک عوامی خدمت مرکز چلاتے ہیں۔
فیملی بھی وہیں رہتی ہے۔ خاندان ایک بیٹے اور ایک بیٹی پر مشتمل ہے۔ اننیا بدھیا کاشر کے ماؤنٹ انٹرنیشنل اسکول میں UKG کی طالبہ تھی۔ اس کا بڑا بھائی گولو بھی وہیں تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ دونوں بہن بھائی روزانہ بس کے ذریعے اسکول آتے اور جاتے۔
چلتی بس کا فرش ٹوٹ گیا: اطلاعات کے مطابق، دونوں بچے ہفتے کی دوپہر اسکول سے چھٹی کے بعد اسکول سے گھر واپس آرہے تھے۔ ڈرائیور نے پہلے ہی دوسرے بچوں کو ڈھولنا کے علاقے میں چھوڑ دیا تھا اور پھر اننیا اور گولو کو ڈراپ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔
جیسے ہی بس ناگلا سادھو کے قریب پہنچی، اچانک فرش کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، اور اننیا اپنا توازن کھو کر سڑک پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ بس رکتی پچھلا پہیہ اس کے اوپر سے گزر گیا۔
حادثے کے بعد ڈرائیور لڑکی کی لاش لے کر گنگیری چوراہے پر پہنچا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ اور علاقہ مکین مشتعل ہوگئے اور چوراہے کو بلاک کردیا۔ انہوں نے حادثے کے لیے اسکول انتظامیہ اور بس کی خراب حالت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
ان کا کہنا تھا کہ خستہ حال بس میں بچوں کو لے جانا سراسر غفلت ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی، اور کافی تاخیر کے بعد ناکہ بندی ختم کردی گئی۔ گنگیری سرکل آفیسر سنجیو کمار نے بتایا کہ لڑکی کے والد نے اسکول انتظامیہ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔