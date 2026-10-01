رائے گڑھ کے دیوے آگر ساحل پر المناک حادثہ، آٹھ طلبہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک
یہ افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب آٹھ طلبہ پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ لگا سکے اور سمندر میں ڈوب گئے۔
Published : October 1, 2026 at 10:23 PM IST
پونے / رائے گڑھ : مہاراشٹرا کے رائے گڑھ ضلع میں واقع مشہور ساحلی مقام دیوے آگر میں ایک پکنک اس وقت المناک حادثے میں تبدیل ہوگئی جب پونے کے آلنڈی سے آئے ایک نجی کوچنگ کلاس کے آٹھ طلبا سمندر میں ڈوب کر جاں ہلاک ہوگئے۔ ہلاک ہونے والے تمام طلبہ کی عمریں 17 سے 18 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طلبہ سمندر میں نہانے کے دوران پانی کی گہرائی کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے اور گہرے پانی میں چلے گئے، جس کے نتیجے میں وہ ڈوب گئے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی شہریوں، مہاکالی واٹر اسپورٹس کے کارکنوں اور انتظامیہ نے فوری طور پر امدادی کارروائی شروع کردی۔ مسلسل کوششوں کے بعد سمندر سے تمام آٹھ طلبا کی لاشیں نکال لی گئیں۔ یہ حادثہ رائے گڑھ ضلع کے شری وردھن تعلقہ میں واقع دیوے آگر ساحل پر پیش آیا، جہاں آلنڈی کی ونرز اکیڈمی کے طلبا اور اساتذہ تفریحی دورے پر آئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ونرز اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس دورے میں طلبا اور اساتذہ سمیت تقریباً 48 افراد شامل تھے۔ ان میں 25 لڑکے، 17 لڑکیاں اور 6 اساتذہ شامل تھے۔
طلبا دیوے آگر کے ساحل پر تفریح اور سمندر میں تیراکی کر رہے تھے کہ اچانک یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آٹھ طلبہ پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ لگا سکے اور سمندر میں ڈوب گئے۔ واقعے کے بعد مقامی شہریوں اور مہاکالی واٹر اسپورٹس کے اہلکاروں نے فوری طور پر بچاؤ کارروائی شروع کی۔ امدادی ٹیموں نے سخت کوششوں کے بعد تمام آٹھ طلبا کے جسد خاکی سمندر سے باہر نکال لیے۔ تمام لاشوں کو بورلی پنچتن پرائمری ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔
پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے جن آٹھ طلبا کے نام بتائے گئے ہیں، ان میں راج ویر واہلے، سوہَم بھانڈولکر، کوشْتُبھ ڈونڈ، یش وانکھیڑے، کیولیہ واسنکر، تنمیے واہلے، سُمیت اہیرے اور پرنو بنسوڈے شامل ہیں۔ تمام متوفین کی عمریں 17 سے 18 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ حادثے کے بعد باقی طلبا کو ضروری طبی معائنے اور دیگر کارروائی کے لیے شری وردھن دیہی اسپتال منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ نے متعلقہ طلبہ کے والدین سے بھی فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی اپیل کی۔
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ونرز اکیڈمی کی جانب سے کہا گیا کہ دیگر تمام طلبہ محفوظ ہیں اور ہوٹل میں اساتذہ اور ادارے کی نگرانی میں موجود ہیں۔ ادارے نے والدین سے اپیل کی کہ وہ گھبرائیں نہیں اور غیر مصدقہ اطلاعات یا افواہوں پر یقین نہ کریں۔ صورتحال کے بارے میں سرکاری طور پر مصدقہ معلومات والدین کو فراہم کی جاتی رہیں گی۔ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنے پیغام میں کہا کہ آلنڈی کی ونرز اکیڈمی کے آٹھ طلبہ کے دیوے آگر ساحل پر ڈوبنے کا واقعہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔