کرناٹک: سیپیاں جمع کرنے کے دوران آٹھ افراد غرقاب، پانچ پانچ لاکھ روپے معاوضے کا اعلان
یہ حادثہ شمالی کنڑ ضلع کے دریائے وینکٹا پورہ میں سیپیاں جمع کرنے کے دوران پیش آیا جس میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : May 24, 2026 at 9:04 PM IST
شمالی کنڑ (کرناٹک): کرناٹک کے شمالی کنڑ ضلع میں اتوار کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ دریائے وینکٹا پورہ میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ کے باعث سیپیاں جمع کرنے کے دوران آٹھ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ بھٹکل تعلقہ کے شرالی، ٹٹی ہکل علاقہ میں پیش آیا۔
وینکٹا پورہ دریا میں کل 14 افراد مبینہ طور پر سیپیاں جمع کر رہے تھے۔ یہ دریا کے کنارے رہنے والی مقامی کمیونٹیز کے لیے ایک روایتی سرگرمی ہے۔ تاہم اسی دوران پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہو گیا جو انہیں بہا لے گیا۔ اس واقعے میں سات خواتین اور ایک مرد سمیت کل آٹھ افراد کی موت ہو گئی۔ ایک خاتون اور ایک مرد کی تلاش جاری ہے۔
VIDEO | Uttara Kannada: Ten people are feared dead after drowning in the Bhatkal river in Uttara Kannada district. Search and rescue operations are currently underway. pic.twitter.com/XpLV18rQnU— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
چار افراد کو بچا لیا گیا ہے اور وہ مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی بھٹکل دیہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی۔ مرنے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھٹکل تالک اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش تیز کر دی گئی ہے۔ بھٹکل دیہی پولس اسٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا ہے۔
ہلاک شدگان کی شناخت
ایس پی دیپن ایم این نے بتایا کہ یہ واقعہ صبح 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ چودہ لوگ دریا پر سیپی جمع کرنے گئے تھے۔ پانی کا بہاؤ اچانک بڑھ گیا جس سے آٹھ افراد غرقاب ہو گئے، تین لاپتہ ہیں جب کہ تین خواتین کو بچا لیا گیا، تاہم ان کی حالت نازک ہے اور انہیں مزید علاج کے لیے منی پال کے ایک اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں سات خواتین اور ایک مرد شامل ہے۔ وہیں لاپتہ افراد میں دو خواتین اور ایک مرد شامل ہے۔
ہلاک شدگان کی شناخت مالتی جٹپا نائک (38-40)، لکشمی مادیو نائک (40)، لکشمی شیورام نائک (40) لکشمی اناپا نائک (50)، امیش منجوناتھ نائک - مرد (25)، لکشمی مادیو نائک (40) اور جیوتی ناگپا نائک (38-40) کے طور پر کی گئی ہے۔
معاوضے کا اعلان
سی ایم سدارامیا نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا کہ "مجھے ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کے ڈوبنے کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا جو شمالی کنڑ ضلع کے بھٹکل کے قریب سیپیاں جمع کرنے گئے تھے۔" انہوں نے کہا کہ ''میری دعا ہے کہ ان کی روح کو سکون ملے۔''
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ''اس حادثے میں مزید کئی افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ جو لاپتہ ہیں وہ باحیات اپنے پیاروں کو واپس مل جائیں۔''
