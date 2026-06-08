سنبھل: مسجد انہدام کے دوران ملے 'آئی لو محمد' کے پوسٹر، سبز پرچم، آٹھ افراد پر مقدمہ درج
ایم پی ضیاء الرحمان برق نے کہا کہ، اگرعقیدے کے دائرے میں اپنے اللہ اور اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں
By PTI
Published : June 8, 2026 at 10:26 AM IST
سنبھل: پولیس نے اتوار کو بتایا کہ، سنبھل ضلع میں مصطفی قادری مسجد کی انہدامی کارروائی کے دوران مسجد کے اندر "آئی لو محمد" کے نعرے والے 49 پوسٹر اور مبینہ "پاکستانی پرچم سے مشابہہ جھنڈا" ملنے کے بعد آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ قبرستان کی زمین پر بنائے گئے غیر قانونی ڈھانچے کی شناخت کے بعد مسجد کو منہدم کر دیا گیا تھا۔
دریں اثنا، مقامی سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے ایم پی ضیاء الرحمان برق نے صحافیوں کو بتایا، " مسجد میں 'آئی لو محمد' لکھے ہوئے پوسٹر اور سبز جھنڈا ملا۔ میرے پاس بھی ایسے پوسٹر ہیں اور میں سبز جھنڈا رکھ سکتا ہوں۔ اس کے لیے وہ میرے خلاف کس قسم کا مقدمہ درج نہیں کر سکتے؟" ایم پی نے انہدام کو "غیر قانونی" قرار دیا اور کہا کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (نارتھ) کلدیپ سنگھ نے بتایا کہ ہفتہ کو نخاسہ تھانہ علاقے کے تحت غیر قانونی مسجد کو ہٹانے کے دوران ڈھانچے کے اندر سے 49 پوسٹر جن پر "آئی لو محمد" لکھا ہوا تھا اور پاکستانی پرچم سے مشابہ سبز پرچم برآمد کیا گیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے بی این ایس کی دفعہ 353 (2) (عوامی فساد کو ہوا دینے والے بیانات) کے تحت متولی (نگران) ذاکر سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد غیر قانونی طور پر قبرستان کے لیے مختص زمین پر تعمیر کی گئی تھی۔
برق نے اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس کارروائی پر سخت اعتراض ظاہر کیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسجد تقریباً 150 سال پرانی ہے اور 1995 سے اتر پردیش گزٹ میں وقف جائیداد کے طور پر رجسٹرڈ ہے، جس کا نمبر 1951 پر درج ہے۔
آٹھ افراد کے خلاف درج مقدمے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ نے مزید سوال کیا کہ ہری جھنڈی دکھا کر یا "آئی لو محمد" کہنے سے قانون کی کس دفعہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟
انھوں نے کہا، "مقدمہ کن دفعات کے تحت درج کیا جائے گا؟ اگر میں اپنے عقیدے کے دائرے میں اپنے اللہ اور اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس پر قانون کی کون سی دفعہ لاگو ہوتی ہے؟ براہ کرم مجھے بتائیں۔ آپ کس بنیاد پر مقدمہ درج کریں گے؟ پولیس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوف سے پاک معاشرے کو یقینی بنائے، نہ کہ خوف کی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟"
ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ انہدام ریونیو عدالتوں کے ذریعے بے دخلی کے احکامات کے بعد کیا گیا۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ مسجد تقریباً 1200 مربع میٹر قبرستان کی اراضی پر تعمیر کی گئی تھی۔
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ انکت کھنڈیلوال نے کہا کہ تحصیلدار عدالت کے بے دخلی کے حکم کے خلاف مسجد کمیٹی کی اپیل اس وقت مسترد کر دی گئی جب وہ زمین پر اپنے دعوے کی حمایت کرنے والے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔
ایس پی کرشنا کمار بشنوئی نے کہا کہ انہدام قانونی عمل کی تکمیل کے بعد اور بھاری پولیس کی تعیناتی کے بعد عمل میں لایا گیا۔
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