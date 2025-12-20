مڈ ڈے میل میں انڈے اساتذہ کے لیے مسئلہ بن گئے، ای ٹی وی بھارت کی گراؤنڈ رپورٹ

مڈ ڈے میل میں انڈے اساتذہ کے لیے مسئلہ بن گئے، ای ٹی وی بھارت کی گراؤنڈ رپورٹ
بہار میں انڈے مہنگے ہوگئے، لیکن بجٹ جوں کا توں ہے۔ سرکاری اسکولوں میں دوپہر کے کھانے کا بحران پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
Published : December 20, 2025 at 1:54 PM IST
پٹنہ: بہار کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے لاکھوں بچوں کے لیے، مڈ ڈے میل صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ غذائیت اور اسکول سے تعلق کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم، یہ مڈ ڈے میل اسکیم ان دنوں مشکل وقت سے گزر رہی ہے، جس کی وجہ انڈوں کی قیمت میں زبردست اضافہ ہے۔
انڈے کی قیمت میں اضافہ
انڈوں کی قیمتیں تو بڑھ گئیں لیکن حکومت نے اپنے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا۔ اس کا اثر براہ راست اسکولوں میں دوپہر کا کھانا فراہم کرنے والوں پر پڑ رہا ہے، جو بچوں کو مقررہ معیار کے اندر معیاری کھانا فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
جمعہ کو انڈے فراہم کیے جاتے ہیں
بہار حکومت کے مڈ ڈے میل کے رہنما خطوط کے مطابق، سرکاری اسکولوں میں بچوں کو ہر جمعہ کو انڈے فراہم کیے جاتے ہیں۔ جو بچے انڈے نہیں کھاتے ان کے متبادل کے طور پر سنتری یا کیلے دیے جاتے ہیں۔ نان ویجیٹیرین بچوں کو انڈے دیے جاتے ہیں جبکہ نان ویجیٹیرین بچوں کو موسمی پھل دیے جاتے ہیں۔
اسکول انچارج کی مشکلات میں اضافہ
اس وقت بازار میں ایک انڈے کی قیمت 9 سے 10 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ سردیوں کے موسم میں انڈوں کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تاہم، مڈ ڈے میل کے لیے فی بچہ مقررہ رقم 5 روپے پر ہی برقرار ہے۔ نتیجے کے طور پر، اسکول انچارج کو انڈے خریدنے کے لیے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔
گراؤنڈ رپورٹ ای ٹی وی بھارت
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے پٹنہ کے عدالت گنج میں واقع بالک مدھیہ ودیالیہ کا دورہ کیا جس میں مڈ ڈے میل میں فراہم کیے جانے والے انڈے تھے۔ جب ای ٹی وی بھارت کی ٹیم اسکول پہنچی تو انہیں مڈ ڈے میل روسٹر کے مطابق بچوں کو فراہم کی جانے والی کھانے کی اشیاء ملی۔ بچوں کو مڈ ڈے میل کے اصولوں کے مطابق غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔
جمعہ کے دن بچوں کو مڈ ڈے میل میں انڈے دیے جاتے ہیں۔ پٹنہ کے سب سے زیادہ VIP علاقے میں واقع یہ اسکول دو شفٹوں میں چلتا ہے۔ صبح کی شفٹ میں اسکول گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول میں چلایا جاتا ہے اور شام کی شفٹ میں اسکول بوائز مڈل اسکول میں چلایا جاتا ہے۔
کھانے میں کس دن کیا پیش کیا جاتا ہے؟
پیر - چاول + مخلوط دال ٹڑکا
منگل - چاول + سویا بین آلو کا سالن
بدھ - چاول + سرخ چنے اور آلو
جمعرات - ہری سبزیوں کے ساتھ چاول + تڑکا
جمعہ - چاول + سرخ چنے اور ابلا ہوا انڈا (موسمی پھل غیر سبزی خور بچوں کے لیے دستیاب ہے)
ہفتہ - کھچڑی + ہری سبزیاں + چوکھا۔
بچوں کا کھانا: عدالت گنج مڈل اسکول میں کلاس 4 کی طالبہ دیپ مالا کہتی ہیں کہ وہ ہر روز اسکول آتی ہیں۔ اسے مڈ ڈے میل سکیم کے تحت ہر روز کھانا دیا جاتا ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعہ کو اسکول کی طرف سے اسے انڈے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔
"ہم روز سکول آتے ہیں۔ آج بہت سردی ہے اس لیے کم بچے آئے ہیں۔" اسکول ہمیں ہر روز دوپہر کا کھانا فراہم کرتا ہے۔" - شہزادی پروین، طالب علم
حکومتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے
سرکاری اسکولوں میں انڈوں کا سرکاری نرخ 5 روپے فی انڈا مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم، انڈوں کی قیمت عام طور پر سردیوں کے مہینوں میں بڑھ جاتی ہے۔ فی الحال، انڈے 9 سے 10 روپے فی انڈا فروخت ہوتے ہیں۔ اسکول کی ٹیچر منی دیوی کہتی ہیں کہ ان کا اسکول ہر جمعہ کو بچوں کو انڈے پیش کرتا ہے۔ سرکاری نرخ 5 روپے ہے، لیکن قیمت میں اضافے کے باوجود یہاں بچوں کو انڈے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر پورے معاملے کی نگرانی کرتا ہے۔
"مارکیٹ میں انڈوں کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن ہیڈ ماسٹر اب بھی ہر جمعہ کو بچوں کے لیے انڈے کا آرڈر دیتے ہیں۔ حکومت نے بچوں کو انڈے فراہم کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اس لیے اسکول انڈے فراہم کر رہا ہے۔ یہ حکومتی حکم ہے، اور یہ اسکول کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔" "اس کے پیش نظر جو کچھ بھی کسی خاص دن کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بچوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔" - گوڑیا دیوی، اسکول کی باورچی
سبزی خور بچوں کے لیے
جو بچے انڈے نہیں کھاتے، ان کے لیے مڈ ڈے میل میں موسمی پھل ایک آپشن کے طور پر فراہم کیے گئے ہیں۔ اورنج اور کیلے متبادل ہیں۔ کچھ اسکولوں میں تو صورتحال ایسی ہے کہ انچارجز جمعہ کے دن کو لے کر پہلے ہی دباؤ میں ہیں۔ بہت سی جگہوں پر بچوں کی بڑی تعداد اور محدود بجٹ معیار اور مقدار دونوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ کیلے اور نارنگی جیسے موسمی پھلوں کا استعمال سکولوں میں کیسے لاگو کیا جا رہا ہے؟
چائلڈ نیوٹریشن اسکیم
مڈ ڈے میل کا بنیادی مقصد بچوں کو غذائیت کی کمی سے نمٹنے کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنا ہے۔ انڈے پروٹین کا ایک بڑا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ حکومت نے مڈ ڈے میل کے تحت گریڈ 1 سے 8 تک کے بچوں کے لیے روزانہ کا شیڈول بنایا ہے۔
تمام پرائمری اور مڈل اسکولوں میں نان ویجیٹیرین بچوں کو انڈے فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے انڈے باقاعدگی سے دستیاب نہ ہوں تو ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے پھلوں کا انتظام کیا گیا ہے۔
کلاس 1 سے 8 تک کے انتظامات
بہار حکومت کے ذریعہ مڈ ڈے میل اسکیم کے لیے قائم کردہ قواعد کے تحت، کلاس 1 سے 8 تک کے بچوں کو مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت اسکول میں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ بہار میں پہلی سے پانچویں جماعت کے لیے تقریباً 43,000 پرائمری اسکول ہیں، جب کہ پہلی سے آٹھویں جماعت کے لیے مڈل اسکولوں کی تعداد 29,000 ہے۔
وقت پر فنڈز نہیں ملے
گریجویٹ گریڈ ٹیچرس ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر پنٹو کمار سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ نیوٹریشن اسکیم اساتذہ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ یہ اسکول پرنسپلوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ نیوٹریشن اسکیم کے فنڈز ہر ماہ وقت پر نہیں پہنچتے ہیں۔
بعض اوقات، پرنسپل کو یہ رقم دو یا تین ماہ بعد مل جاتی ہے۔ تاہم، وہ اپنے اسکولوں میں نیوٹریشن اسکیم کو نافذ کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں اپنی جیب سے حصہ ڈالنا پڑتا ہے۔ جب محکمہ کے فنڈز آتے ہیں تو وہ اسکیم کی ادائیگی پر مجبور ہیں۔ تب ہی وہ رقم وصول کرتے ہیں۔
مسئلہ حل کریں
انڈوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے بجٹ میں فوری طور پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ محکمہ تعلیم کے افسران انڈوں کی موجودہ مارکیٹ قیمت جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پانچ سال پہلے طے شدہ سرکاری قیمت پر انڈے خریدیں۔
"اس صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول ہیڈ ماسٹر اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنی جیب سے ادائیگی کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت نے خود ایک پالیسی بنائی ہے جس کے تحت اساتذہ کو غیر منصفانہ طریقے سے سرکاری اسکیموں پر عمل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ حکومت فوری طور پر نیوٹریشن اسکیم کے تحت فراہم کیے جانے والے انڈوں کی قیمت کو مارکیٹ ریٹ سے ایڈجسٹ کرے، تاکہ اساتذہ کو اضافی مالی بوجھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔":- پنٹو کمار سنگھ، ریاستی صدر، گریجویٹ گریڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن