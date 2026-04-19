'ایناڈو' کی خبر کا اثر: بچی کو 16 کروڑ روپے کا زندگی بچانے والا انجکشن لگایا گیا، آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش نے اہم رول ادا کیا
ایک نایاب جینیاتی عارضے میں مبتلا ایک شیر خوار کو 16 کروڑ روپے کا ایک جان بچانے والا انجکشن لگایا گیا ہے۔
Published : April 19, 2026 at 11:55 AM IST
حیدرآباد: ہمدردی اور اجتماعی کوششوں کی ایک دل کو چھو لینے والی کہانی میں، ایک نایاب جینیاتی عارضے میں مبتلا ایک شیر خوار کو زندگی بچانے والا انجکشن ملا ہے جس کی قیمت 16 کروڑ روپے ہے۔ یہ کامیابی ایک کراؤڈ فنڈنگ مہم کے ذریعے ممکن ہوئی - ایک پہل جو "ایناڈو" میں شائع ہونے والے ایک مضمون سے شروع ہوئی جس میں بچے کے خاندان کی حالت زار پر روشنی ڈالی گئی تھی۔
آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش نے تصدیق کی کہ شیر خوار پنرویکا سری کا علاج کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ اس طرح نارا لوکیش نے اس سال کے شروع میں اپنے خاندان سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ بچے کو اسپائنل مسکولر ایٹروفی (SMA ٹائپ 1) کی تشخیص ہوئی تھی اور اسے رینبو اسپتال میں مہنگا انجکشن لگایا گیا جسے 'زولگینسما' کہا جاتا ہے۔ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر لوکیش نے لکھا، "میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ پنرویکا کو آج انجکشن ملا ہے۔ ننھی پری، آپ سو سال جیو۔"
Promise Kept.— Lokesh Nara (@naralokesh) April 18, 2026
Punarvika's injection done today.
Live a 100 years Chitti Talli! pic.twitter.com/UnAxkAfChs
پنرویکا، کرنول ضلع کے ویلدورتھی کے رہنے والے جے ایس سریش کمار اور پشپاوتی کی بیٹی ہے۔ وہ گزشتہ سال 12 اپریل کو پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کے صرف تین مہینوں کے اندر، اس کے والدین نے اس کی جسمانی حرکات میں کمی دیکھی، جس نے انہیں طبی جانچ کرانے پر مجبور کیا۔ طبی ٹیسٹوں سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ اسپائنل مسکولر ایٹروفی (SMA Type 1) میں مبتلا تھی- یہ ایک نایاب اور جان لیوا اعصابی عارضہ ہے جو پٹھوں کی طاقت اور نقل و حرکت کو متاثر کرتا ہے۔
اس بیماری کا علاج کافی مہنگا تھا، کیونکہ مطلوبہ انجیکشن کی لاگت حیرت انگیز طور پر 16 کروڑ روپے ہے۔ کمار نے بتایا کہ جب ڈاکٹروں نے انہیں بچی کی نازک حالت کے بارے میں بتایا تو ان کا خاندان مکمل صدمے اور بے اعتباری کی حالت میں رہ گیا تھا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اس نایاب بیماری کے بارے میں جان کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی اور خدشہ تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو کھو دیں گے؛ تاہم، ڈاکٹروں نے ہمیں مشورہ دیا کہ وہ ڈیڑھ سال کی ہونے سے پہلے اسے یہ انجکشن لگا سکتے ہیں۔
سریش نے بتایا کہ گزشتہ سال 29 نومبر کو "ایناڈو" میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل نے عوام کی توجہ ان کی بیٹی کی طرف مبذول کروائی تھی۔ اس کے بعد، ان کے ایک دوست منجوناتھ چودھری نے انہیں 'امپیکٹ گرو' پلیٹ فارم کے ذریعے کراؤڈ فنڈنگ مہم شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ان اجتماعی کوششوں کا ایک اہم اثر ہوا، عطیہ دہندگان اور خیر خواہوں نے تقریباً 10 کروڑ کا فنڈ دیا۔
تاہم، باقی 6 کروڑ روپے کے انتظامات کے حوالے سے پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر آئی ٹی و ایجوکیشن نارا لوکیش نے بقیہ فنڈز کو اکٹھا کرنے میں مدد کرنے کا اعلان کیا۔ انھوں نے ذاتی طور پر بیرون ملک سے انجکشن منگوانے کے عمل کی بھی نگرانی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ بچی کو نازک لمحے میں دیا جائے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں ابتدائی علاج بہت ضروری ہے۔ یہ علاج بچے کی صحت یابی اور اس کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری کے لیے اہم امید ہوتی ہے۔ پنرویکا کے والدین نے لوکیش، عطیہ دہندگان اور ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جو ان کی بیٹی کی زندگی بچانے کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی پُرجوش یاد دہانی کراتا ہے کہ میڈیا، عوامی حمایت، اور بروقت فیصلہ کن اقدام اجتماعی طور پر ایک انسانی جان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: