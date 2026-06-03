ای ڈی کی ٹیم پہنچی ابھیشیک بنرجی کے گھر، بنگال کی سیاست میں نئی بحث
ای ڈی کے اہلکار منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انہیں سمن سنانے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔
Published : June 3, 2026 at 6:56 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی سیاست ایک بار پھر گرم ہوگئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی ایک ٹیم بدھ کو ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے قومی جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کی کولکاتہ رہائش گاہ پر پہنچی۔
ای ڈی کے اہلکار منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انہیں سمن سنانے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ اگرچہ ای ڈی نے ابھی تک اس معاملے پر تفصیلی جانکاری جاری نہیں کی ہے، لیکن سمن نے بنگال کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ابھیشیک بنرجی پہلے بھی کئی مرکزی ایجنسیوں کی تحقیقات کا سامنا کر چکے ہیں۔
ساتھ ہی سب کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ سمن ملنے کے بعد ابھیشیک بنرجی کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اس معاملے میں مزید کیا کارروائی ہوگی۔
ای ڈی نے مبینہ طور پر ابھیشیک بنرجی کو مغربی بنگال ٹیچر بھرتی گھوٹالہ کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے ان کے گھر طلب کیا ہے۔ یہ گھوٹالہ بنگال اسکول سروس کمیشن کے ذریعہ 2016 کی بھرتی کے عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے ہوا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے تقرریوں کے لیے رشوت لی گئی۔ اس سلسلے میں ای ڈی نے انہیں 15 جون کو پوچھ گچھ کے لیے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔
غور طلب ہے کہ مغربی بنگال پرائمری ٹیچر بھرتی گھوٹالہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کی تقرری سے متعلق بے ضابطگیوں کا ایک بڑا معاملہ ہے۔ یہ تنازعہ بنیادی طور پر 2016 میں مغربی بنگال اسکول سروس کمیشن کے ذریعے کی گئی بھرتی کے عمل سے متعلق ہے، جس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں اور بدعنوانی کے الزامات سامنے آئے تھے۔ مزید یہ کہ تفتیشی ایجنسیوں اور عدالت کے مطابق نہ صرف رشوت کی بنیاد پر اور میرٹ کے بغیر تقرریاں کی گئیں بلکہ کچھ ایسے افراد کو بھی نوکریاں دی گئیں جنہوں نے امتحان بھی نہیں دیا تھا۔