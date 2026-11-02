ای ڈی نے اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کے خلاف کی بڑی کارروائی، 426.46 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط
ایجنسی کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے۔ اس کارروائی سے جوہر یونیورسٹی کی جائیدادوں پر قانونی گرفت مزید سخت ہو گئی ہے۔
Published : November 2, 2026 at 10:51 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان کے لیے ایک بار پھر پریشانی بڑھ گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لکھنؤ علاقائی دفتر نے رام پور کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے 426.46 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا ہے۔ ان اثاثوں کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کا تخمینہ تقریباً 1,170 کروڑ روپے ہے۔ یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے تحت اعظم خان، مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور دیگر کے خلاف جاری منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں کی گئی۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، جوہر یونیورسٹی کا کیمپس، جو رام پور کے سنگانکھیڑا گاؤں میں واقع ہے، مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کی ملکیت ہے۔ اعظم خان نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور مبینہ طور پر اس ٹرسٹ کو کنٹرول کیا۔ یہ معاملہ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے کسانوں کی زرعی زمین پر جبری قبضے کے الزامات کی تحقیقات کے دوران سامنے آیا۔ رام پور کے عظیم نگر پولیس اسٹیشن میں اس معاملے کے سلسلے میں 26 ایف آئی آر درج کی گئی تھیں۔
34 ایکڑ پر مشتمل اراضی کے 45 پلاٹوں پر تجاوزات کے الزامات: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اعظم خان اور دیگر کے خلاف درج 28 اضافی ایف آئی آرز کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ ایجنسی کے مطابق ان میں سے زیادہ تر مقدمات میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہیں۔ تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی تعمیر میں سرکاری ٹھیکوں کے ذریعے حاصل کیے گئے فنڈز اور تعمیراتی سامان مبینہ طور پر استعمال کیا گیا۔ رام پور میں سرکاری ٹھیکیداروں کا کردار بھی جانچ کی زد میں آیا ہے۔
اگست میں یونیورسٹی کیمپس کی تلاشی لی گئی: ای ڈی نے اس معاملے کے سلسلے میں 19 اگست 2026 کو جوہر یونیورسٹی اور اس سے منسلک احاطے میں تلاشی لی۔ الیکٹرانک ڈیوائسز اور کیس سے متعلق اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گئیں۔ ایجنسی کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے۔ اس کارروائی سے جوہر یونیورسٹی کی جائیدادوں پر قانونی گرفت مزید سخت ہو گئی ہے۔
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