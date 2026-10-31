ای ڈی نے اعظم خان کو پین کارڈ فراڈ کیس میں جیل سے باہر آتے ہی حراست میں لے لیا
الہ آباد ہائی کورٹ نےاعظم خان اور ان کےبیٹے عبداللہ اعظم خان کو مبینہ طور پر دو پین کارڈ رکھنےکے معاملے میں ضمانت دے دی۔
Published : October 31, 2026 at 9:15 PM IST
لکھنؤ/رام پور: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ہفتہ کو سماج وادی پارٹی (ایس پی) لیڈر اعظم خان کو رام پور جیل سے باہر نکلتے ہی پین کارڈ فراڈ کیس کے سلسلے میں حراست میں لے لیا۔انہوں نے کہا کہ خان کو جلد ہی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد اعظم خان کو غازی آباد کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں تفتیشی ایجنسی اس کی تحویل طلب کرے گی۔
आज के हुक्मरानों को याद रहे जब वक़्त बदल जाता है तो तख़्त बदल जाता है। आदरणीय आज़म ख़ान साहब के साथ मुक़दमों की जो साज़िश की जा रही है, उसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। किसी उम्र दराज़ को इस तरह के बेमानी मुक़दमों में फँसाकर बार-बार जेल में डालना एक बेहद कायराना हरकत है। आज की सत्ता जिस ग़लत रवायत को हवा दे रही है, हवा बदलने पर वो ख़ुद उसकी शिकार होगी। तब भागते नहीं बनेगा। नाइंसाफ़ी जब हद से गुज़र जाती है तो जुल्म करनेवाले के लिए ही कहर बन जाती है। बेहद निंदनीय!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 31, 2026
الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کو مبینہ طور پر دو پین کارڈ رکھنے کے معاملے میں سزا پر روک لگا دی اور انہیں ضمانت دے دی تھی۔
جب اعظم خان کو حراست میں لیا گیا تو مرکزی ایجنسی کے لکھنؤ زون کے اہلکاروں کے ساتھ مرکزی نیم فوجی دستوں اور پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دوران اعظم خان کے حامیوں کو ان کی حمایت میں نعرے لگاتے سنا گیا۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت رام پور میں اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو ضبط کر لیا ہے۔ ایجنسی نے اعظم خان اور دیگر کے خلاف 58 پولیس ایف آئی آر کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا ہے۔