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ای ڈی نے اعظم خان کو پین کارڈ فراڈ کیس میں جیل سے باہر آتے ہی حراست میں لے لیا

الہ آباد ہائی کورٹ نےاعظم خان اور ان کےبیٹے عبداللہ اعظم خان کو مبینہ طور پر دو پین کارڈ رکھنےکے معاملے میں ضمانت دے دی۔

ای ڈی نے اعظم خان کو پین کارڈ فراڈ کیس میں جیل سے باہر آتے ہی حراست میں لے لیا
ای ڈی نے اعظم خان کو پین کارڈ فراڈ کیس میں جیل سے باہر آتے ہی حراست میں لے لیا (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 31, 2026 at 9:15 PM IST

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لکھنؤ/رام پور: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ہفتہ کو سماج وادی پارٹی (ایس پی) لیڈر اعظم خان کو رام پور جیل سے باہر نکلتے ہی پین کارڈ فراڈ کیس کے سلسلے میں حراست میں لے لیا۔انہوں نے کہا کہ خان کو جلد ہی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔

اس کے بعد اعظم خان کو غازی آباد کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں تفتیشی ایجنسی اس کی تحویل طلب کرے گی۔

الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کو مبینہ طور پر دو پین کارڈ رکھنے کے معاملے میں سزا پر روک لگا دی اور انہیں ضمانت دے دی تھی۔

جب اعظم خان کو حراست میں لیا گیا تو مرکزی ایجنسی کے لکھنؤ زون کے اہلکاروں کے ساتھ مرکزی نیم فوجی دستوں اور پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دوران اعظم خان کے حامیوں کو ان کی حمایت میں نعرے لگاتے سنا گیا۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت رام پور میں اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو ضبط کر لیا ہے۔ ایجنسی نے اعظم خان اور دیگر کے خلاف 58 پولیس ایف آئی آر کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا ہے۔

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اعظم خان کو پین کارڈ فراڈ کیس میں

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