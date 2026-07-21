بنگلور میں آئی ایس آئی ایس سے مبینہ روابط اور نوجوانوں کی انتہا پسندی کیس: ای ڈی کے متعدد مقامات پر چھاپے
چارج شیٹ میں کہا گیاکہ ملزمان نے "اقراء کیمپ" اور اس سے وابستہ ہفتہ وار "قرآن سرکل" کے ذریعے نوجوانوں سے رابطے قائم کیے۔
Published : July 21, 2026 at 1:28 PM IST
بنگلور : انفورسمنٹ ڈائریکوریٹ (ای ڈی) نے کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور اور اس کے اطراف متعدد مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے نوجوانوں کو کالعدم دہشت گرد تنظیم داعش میں شامل ہونے کے لیے مبینہ طور پر انتہا پسند بنانے کے معاملے میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کی گئی۔
ذرائع کے مطابق ای ڈی نے تقریباً آٹھ مختلف مقامات پر بیک وقت تلاشی مہم چلائی۔ یہ تحقیقات قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی جانب سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، جس میں اقراء ویلفیئر ٹرسٹ، گائیڈنس فار مین کائنڈ اور بعض افراد کے خلاف نوجوانوں کو داعش میں بھرتی کرنے اور انتہا پسند نظریات پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
این آئی اے پہلے ہی اس معاملے میں پانچ ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کر چکی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق تمام ملزمان کالعدم تنظیم داعش سے وابستہ تھے اور انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت بنگلور کے مسلم نوجوانوں کو شدت پسند نظریات کی طرف راغب کرنے، انہیں داعش میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے اور بیرون ملک بھیجنے کی سازش رچی۔
چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے "اقراء کیمپ" کے نام سے منعقد ہونے والی مسلم "پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ" اور اس سے وابستہ ہفتہ وار "قرآن سرکل" کے ذریعے نوجوانوں سے رابطے قائم کیے۔ ان پروگراموں کے دوران مذہبی تعلیم کی آڑ میں بعض نوجوانوں کو مبینہ طور پر شدت پسند نظریات سے متاثر کیا گیا، ان کے لیے فنڈز جمع کیے گئے اور بعد ازاں انہیں ترکی کے راستے شام بھیجنے کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ داعش میں شامل ہو کر شام کی حکومت کے خلاف لڑ سکیں۔
این آئی اے کے مطابق یہ سرگرمیاں بھارت کی اتحادی ایشیائی ریاست شام کے خلاف جنگ کے مترادف تھیں۔ تفتیشی ادارے کا یہ بھی الزام ہے کہ ملزمان نے شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی مخالف احتجاجات کے دوران پیدا ہونے والے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف مشتعل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے داعش کے نظریات کو فروغ دیا۔
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ای ڈی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے مختلف افراد، ٹرسٹوں اور اپنی ذاتی بچت سے رقم جمع کی، جسے نوجوانوں کے غیر قانونی بیرون ملک سفر اور داعش میں شمولیت کے لیے استعمال کیا گیا۔ تفتیشی ادارہ اب اس بات کا بھی جائزہ لے رہا ہے کہ فنڈنگ کا اصل ذریعہ کیا تھا اور اس میں مزید کون لوگ یا ادارے ملوث ہو سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق چھاپوں کے دوران برآمد ہونے والی دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور مالی ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی ہے، جبکہ تحقیقات کے دوران مزید انکشافات اور ممکنہ کارروائیوں سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا۔