پنجاب میں ای ڈی کے چھاپے: زمین گھوٹالہ کیس میں بلڈرز اور رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کے کئی مقامات پر کارروائی
نتن گوہل پر الزام ہے کہ اس نے بلڈرز کو اتھارٹی کی فیسوں میں بے ضابطگیوں اور سیاسی تحفظ فراہم کرنے میں مدد کی۔
Published : May 7, 2026 at 2:19 PM IST
چنڈی گڑھ: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پنجاب اور چنڈی گڑھ میں مبینہ زمین گھوٹالہ اور منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ کارروائی میں کئی معروف بلڈرز اور رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کے دفاتر اور رہائش گاہیں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت کی گئی۔ چھاپے موہالی اور چنڈی گڑھ میں واقع مختلف مقامات پر مارے گئے، جن کا تعلق سن ٹیک سٹی پروجیکٹ، اے بی ایس ٹاؤن شپس، الٹس بلڈرز، دھیر کنسٹرکشنز اور دیگر کمپنیوں سے بتایا جا رہا ہے۔
تحقیقات میں نتن گوہل نامی شخص کا نام بھی سامنے آیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے بعض بلڈرز کو گریٹر موہالی ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی فیسوں میں بے ضابطگیوں اور سیاسی تحفظ فراہم کرنے میں مدد کی۔ ذرائع کے مطابق نتن گوہل کا تعلق پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان کے او ایس ڈی راجبیر گھمن سے جوڑا جا رہا ہے۔
تحقیقات میں الزام ہے کہ ملزمان نے زمین کے استعمال میں تبدیلی (سی ایل یو) کے لائسنس دھوکہ دہی سے حاصل کیے اور بعد میں سرمایہ کاروں سے کروڑوں روپے وصول کر کے فراڈ کیا۔ اسی دوران موہالی کے کھرڑ علاقے میں ایک ہائی رائز سوسائٹی میں ڈرامائی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب دو تھیلے، جن میں 500 روپے کے نوٹ بھرے ہوئے تھے، عمارت سے نیچے گرتے ہوئے دیکھے گئے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہوئیں۔
یہ بھی پڑھیں: ای ڈی نے پنجاب میں گیارہ مقامات پر چھاپے مارے، 'جرائم کی اضافی رقم کا پتہ لگانا' مقصد
اپوزیشن لیڈر بکرام سنگھ مجیتھیا نے دعویٰ کیا کہ ای ڈی کے چھاپوں کے دوران کروڑوں روپے کی نقدی عمارت سے باہر پھینکی گئی۔ تاہم ای ڈی کی جانب سے اس دعوے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں حوالہ لین دین اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کے بھی شواہد ملنے کا امکان ہے، جبکہ مزید انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے۔