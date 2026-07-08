ای ڈی نے ترنمول کانگریس کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے
ای ڈی نے پی ایم ایل اے کے تحت 440 کروڑ روپے کے ٹی ایم سی بینک ڈپازٹس کو منجمد کر دیا۔
Published : July 8, 2026 at 7:20 PM IST
نئی دہلی/کولکاتہ: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے انسداد منی لانڈرنگ قوانین کے تحت ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) سے تعلق رکھنے والے تین بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا ہے۔ ان کھاتوں میں کل 440 کروڑ روپے جمع تھے۔ یہ کارروائی فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کے سلسلے میں کی گئی تلاشی کے بعد کی گئی ہے۔
اس پیش رفت کے حوالے سے سیاسی جماعت کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک بیان میں، مرکزی ایجنسی نے کہا کہ یہ احکامات انسداد منی لانڈرنگ کے قانون (پی ایم ایل اے) کی دفعہ 17(1 اے) کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ اس سیکشن کے تحت ای ڈی افسر کو کسی اثاثے (جیسے بینک ڈپازٹس) کو منجمد کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، ایسی صورت میں جب اسے ضبط کرنا قابل عمل نہیں ہوتا اور یہ ضروری ہے کہ اثاثے کو منتقل ہونے یا دوسری صورت میں استعمال ہونے سے روکا جائے۔
ایسے احکامات کی پی ایم ایل اے ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کے ذریعہ ایک مخصوص وقت کے اندر تصدیق کی جانی ہوتی ہے۔ ای ڈی نے بتایا کہ ٹی ایم سی کے پاس تین ایچ ڈی ایف سی بینک کھاتوں میں 440.42 کروڑ روپے جمع ہیں۔ واقعات کے اس سلسلے میں، پرائیویٹ بینک جہاں ٹی ایم سی کے پاس یہ اکاؤنٹس ہیں، نے کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، ان میں جمع کی گئی رقوم کا انکشاف کرتے ہوئے ایک رپورٹ داخل کی ہے۔
عدالت نے رپورٹ نہیں کھولی اور سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ منگل کو، ای ڈی نے کولکاتہ میں پانچ مقامات پر چھاپے مارے، جن میں ایک نجی جیٹ اور چارٹر کرایہ پر لینے والی کمپنی 'کیرویل ایوی ایشن انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ' کا احاطہ بھی شامل ہے۔
ایجنسی نے یہ کارروائی کولکاتہ پولیس (بیدھا نگر سائبر ونگ) کے ذریعہ درج کی گئی ایف آئی آر کا نوٹس لینے کے بعد شروع کی ہے۔ ایف آئی آر میں غیر ایماندارانہ مالی لین دین، غیر قانونی فنڈ جمع کرنے اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے بعض بینک کھاتوں کے ذریعے مشکوک رقوم کی منتقلی کے الزامات شامل تھے۔
ٹی ایم سی کو حال ہی میں بی جے پی نے مغربی بنگال میں اقتدار سے بے دخل کردیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان تقریباً 160 کروڑ روپے ٹی ایم سی کے بینک اکاؤنٹس سے کیرویل ایوی ایشن اور اس سے منسلک کمپنی کو منتقل کیے گئے تھے۔
ای ڈی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، کیرویل ایوی ایشن نے 2023 اور 2026 کے درمیان ایک نئی شامل شدہ متعلقہ کمپنی کو ایمبریئر لیگسی 600 طیارہ اور اگسٹا 109 گرینڈ نیو ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے 82.96 کروڑ روپے منتقل کیے، جن میں مجموعی طور پر 112 کروڑ روپے کی رقم استعمال کی گئی۔
ای ڈی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ کیرویل ایوی ایشن نے ایمبریئر لیگسی 600 ہوائی جہاز اور 'اگسٹا 109 گرینڈ نیو' ہیلی کاپٹر کی خریداری میں سہولت فراہم کرنے کے لیے 2023-2026 کی مدت کے دوران ایک نو تشکیل شدہ متعلقہ ادارے کو 82.96 کروڑ روپے منتقل کیے ہیں۔ ان حصول کے لیے کل 112 کروڑ روپے استعمال کیے گئے۔
ایجنسی نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کی خریداری کے لیے 2023 میں جزائر کیمین میں قائم کمپنی سے 1.7 ملین امریکی ڈالر کا "غیر محفوظ" قرض حاصل کیا گیا تھا۔ ای ڈی کا الزام ہے کہ پارٹی کے اپنے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے خریدے جانے کے باوجود یہ دونوں فلائنگ اثاثے ٹی ایم سی کو "لیز" پر دیے گئے تھے۔
ای ڈی نے کہا، "بعد میں، ہوائی جہاز کے استعمال کے چارجز کی آڑ میں کافی رقم منتقل کی گئی۔" ایجنسی کے مطابق، مذکورہ بالا "مشکوک" انتظامات کی جانچ کی جا رہی تھی تاکہ ان لین دین کے پیچھے اصل مقصد معلوم کیا جا سکے۔ گزشتہ ماہ، کولکاتہ پولیس نے ٹی ایم سی کے منحرف ارکان اسمبلی کی شکایات کے بعد ان تینوں بینک کھاتوں کے ڈیبٹ آپریشنز کو منجمد کر دیا تھا۔ ان ایم ایل ایز نے پارٹی کے مالیات پر کنٹرول کو لے کر اندرونی اختلافات کے درمیان فنڈز کے ذرائع کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
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