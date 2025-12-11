تھانے میں ای ڈی، اے ٹی ایس کے مشتبہ ٹیرر فنڈنگ کے سلسلے میں چھاپے، کئی گھروں کی تلاشی لی
ED اور ATS نے مشتبہ ٹیرر فنڈنگ کے سلسلے میں تھانے میں چھاپے مارے۔ اس دوران متعدد مشتبہ افراد کے گھروں کی تلاشی لی گئی۔
Published : December 11, 2025 at 6:51 PM IST
ممبئی: جمعرات کو مہاراشٹر کے تھانے ضلع کے پڑگھا میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے مشتبہ دہشت گردی کی فنڈنگ کے سلسلے میں مشترکہ کارروائی کی۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ بھیونڈی کے پڑگھا میں جمعرات کی صبح سے چھاپہ مار کارروائی جاری تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی اے ٹی ایس کی طرف سے پڑگھا کے بوریولی گاؤں میں کی گئی ماضی کی کارروائیوں پر مبنی تھی۔
اہلکار نے بتایا کہ متعدد مشتبہ افراد کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے، اور ای ڈی مشتبہ رقم کے لین دین کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے ٹی ایس وفاقی ایجنسی کے اہلکاروں کی مدد کر رہی ہے۔
اس سال جون میں، اے ٹی ایس نے تھانے دیہی پولیس کے ساتھ مل کر 22 لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی تھی، جن میں اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا (SIMI) کے سابق عہدیدار ثاقب ناچن اور بوریولی، پڑگھا میں ممنوعہ تنظیم کے دیگر مشتبہ ارکان اور حامی شامل ہیں۔
عہدیدار نے بتایا کہ اے ٹی ایس نے 19 موبائل فون اور مجرمانہ مواد اور مبینہ طور پر بنیاد پرستی سے متعلق دستاویزات ضبط کیے ہیں۔ دو سال قبل قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے بھی کچھ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں پڑگھا میں چھاپے مارے تھے۔
ثاقب ناچن کو این آئی اے نے پڑگھا سے گرفتار کیا تھا، وہ اس سال جون میں دہلی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔
