مغربی بنگال میں انتخابی نتائج کے بعد تشدد: الیکشن کمیشن کی سخت ہدایات، ٹی ایم سی اور بی جے پی آمنے سامنے
الیکشن کمیشن نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح طور پر حکم دیا کہ کسی بھی قسم کی پرتشدد کارروائی کو ہرصورت روکا جائے۔
Published : May 5, 2026 at 7:26 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی بڑی کامیابی کے بعد ریاست کے مختلف علاقوں میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے دفاتر پر حملوں، توڑ پھوڑ اور نذرِ آتش کرنے کے واقعات سامنے آنے پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے فوری مداخلت کرتے ہوئے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔
الیکشن کمیشن نے ریاستی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح طور پر حکم دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی پرتشدد کارروائی، توڑ پھوڑ یا سیاسی انتقام کو ہر صورت روکا جائے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جائے۔
ذرائع کے مطابق، الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد تشدد کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ریاست میں امن و امان برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ اسی مقصد کے تحت تقریباً 500 کمپنیوں پر مشتمل سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی آر پی ایف) پہلے ہی ریاست میں تعینات کی جا چکی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔
دوسری جانب ترنمول کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی اپنے کارکنوں کو منظم طریقے سے تشدد اور توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی جیت کے بعد اس کے حامیوں نے مختلف علاقوں میں ٹی ایم سی کے دفاتر کو نشانہ بنایا اور کارکنوں پر حملے کیے۔
ٹی ایم سی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیانات میں دعویٰ کیا کہ ضلع بیر بھوم کے علاقے نانور میں ایک پارٹی کارکن کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ یہ حملے بی جے پی کی "ہرماد باہنی" کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور مرکزی فورسز خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔
پارٹی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ریاست میں تعینات مرکزی فورسز، جنہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا، آخر ان واقعات کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں۔ ٹی ایم سی کے مطابق جلپائی گوڑی اور علی پور دوار سمیت کئی علاقوں میں پارٹی دفاتر پر حملے کیے گئے اور کارکنوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
ایک اور بیان میں ٹی ایم سی نے الزام لگایا کہ علی پور دوار کے وارڈ نمبر 1 میں ایک معمر خاتون کو بری طرح پیٹا گیا اور اسے سڑک پر لہولہان حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ پارٹی نے مرکزی قیادت، خصوصاً نریندر مودی اور امت شاہ سے سوال کیا کہ کیا ان کے کارکنوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ دن دہاڑے عوام پر حملے کریں۔
ادھر الیکشن کمیشن نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر کہیں بھی تشدد یا غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع ملے تو فوری طور پر ہیلپ لائن نمبر 1800-345-0008 پر اطلاع دی جائے تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔