بنگال الیکشن کے اعلان کے بعد ای سی آئی نے کارروائی کی، چیف سکریٹری اور ہوم سکریٹری کو ہٹایا
الیکشن کمیشن نے دشینت ناریالا کو مغربی بنگال کا نیا چیف سکریٹری اور آئی اے ایس افسر سنگھمترا گھوش کو ہوم سکریٹری مقرر کیا ہے۔
Published : March 16, 2026 at 10:10 AM IST
کولکتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر، ریاست میں ایک بڑا انتظامی ردوبدل ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن (ای سی آئی) نے چیف سکریٹری نندنی چکرورتی اور ہوم سکریٹری جگدیش پرساد مینا کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کمیشن کی جانب سے یہ سخت کارروائی آزادانہ اور پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انتظامی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔
اتوار کی سہ پہر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات (2026) کے شیڈول کا اعلان کیا۔ اس اعلان کی گونج ابھی تھمی بھی نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن کی سخت ہدایات کے تحت ریاست کے دو اعلیٰ بیوروکریٹس کو ہٹا دیا گیا اور فوری طور پر نئے عہدوں کا اعلان کر دیا گیا۔
کمیشن کی ہدایت کے مطابق 1993 بیچ کے سینئر آئی اے ایس افسر دشینت ناریالا کو مغربی بنگال حکومت کا نیا چیف سکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ 1997 بیچ کے آئی اے ایس افسر سنگھمترا گھوش کو ریاست کے محکمۂ داخلہ اور پہاڑی امور کے پرنسپل سکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیشن ذرائع نے بتایا کہ دونوں تجربہ کار افسران فوری طور پر چارج سنبھالیں گے۔
ریاست کے چیف سکریٹری کو بھیجے گئے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے اعلیٰ عہدیداروں نے آنے والے اسمبلی انتخابات کی تمام تیاریوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد تبادلوں کا فیصلہ کیا۔ عام طور پر جیسے ہی انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتا ہے، ریاست میں ماڈل ضابطہ اخلاق نافذ ہو جاتا ہے، اور پوری انتظامیہ براہ راست الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کمیشن نے پہلے ہی دن انتظامیہ کی اعلیٰ ترین سطحوں پر ردوبدل شروع کر کے ایک مضبوط پیغام بھیجا ہے۔
الیکشن کمیشن نے اس انتظامی ردوبدل کو لے کر ریاستی حکومت پر سخت ڈیڈ لائن بھی لگائی ہے۔ ہدایت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان تبادلوں پر فوری عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، ریاستی حکومت کو 16 مارچ کو سہ پہر 3:00 بجے تک کمیشن کو ایک تعمیل رپورٹ پیش کرنی ہوگی، جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آیا دو نئے مقرر کردہ آئی اے ایس افسران نے واقعی اپنے نئے عہدوں کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ریاستی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان ہدایات کو مقررہ وقت کے اندر نافذ کرنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔
منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن نے دونوں برطرف کیے گئے بیوروکریٹس کی مستقبل کی ذمہ داریوں پر سخت شرائط عائد کی ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ان کی موجودہ ڈیوٹی سے ہٹائے گئے افسران کو الیکشن سے متعلق کسی عہدے یا کام پر اس وقت تک تعینات نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پورا انتخابی عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افسران کو انتخابی مدت کے دوران انتخابی عمل سے مکمل طور پر الگ رہنا چاہیے۔
سیاسی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ بڑا قدم خاص طور پر اسمبلی انتخابات سے قبل انتظامی نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس سے قبل بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جب ریاست میں کئی پولس اور انتظامی اہلکاروں کو انتخابات کے دوران امتیازی سلوک کے الزامات کے بعد ہٹا دیا گیا تھا۔
مغربی بنگال میں کل 294 اسمبلی سیٹیں ہیں۔ انتخابات 2021 میں آٹھ مرحلوں میں ہوئے تھے۔ اس بار، الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں ووٹنگ دو مرحلوں میں ہوگی- 23 اپریل اور 29 اپریل کو۔ پہلے مرحلے میں 152 حلقوں اور دوسرے مرحلے میں 142 حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔