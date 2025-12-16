مغربی بنگال ایس آئی آر: ڈرافٹ انتخابی فہرستوں سے حذف شدہ ووٹروں کی فہرست جاری
الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر 2026 کے تحت مغربی بنگال میں ڈرافٹ انتخابی فہرستوں سے حذف شدہ ووٹروں کی فہرست شائع کر دی ہے۔
Published : December 16, 2025 at 10:56 AM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کے مسودہ انتخابی فہرستوں کی اشاعت سے بمشکل کچھ گھنٹے پہلے، الیکشن کمیشن نے منگل کی صبح اپنی ویب سائٹ پر حذف شدہ ووٹروں کے نام جاری کر دیے۔
اس فہرست میں ایسے ووٹر شامل ہیں جن کے نام 2025 میں ریاست کی انتخابی فہرستوں میں شامل تھے لیکن 2026 کی مسودہ فہرستوں سے حذف کر دیے گئے تھے۔
Draft Voter list will be published on 16th December, 2025. For updates follow us.#SIR #DraftVoterList @ECISVEEP @SpokespersonECI @PIBKolkata @AIRKolkata pic.twitter.com/hYVIQvuOZe— CEO West Bengal (@CEOWestBengal) December 14, 2025
یہ فہرست فی الحال کمیشن کے پورٹل لنک ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir پر دستیاب ہے۔
فہرست کس طرح دیکھیں:
الیکشن کمیشن کا دفتر گزشتہ چند روز سے ڈرافٹ لسٹ کی تیاری میں انتہائی مصروف ہے۔ یہ بنگال میں ایس آئی آر کے مشق کی ابتدائی فہرست ہے۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر لنک ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir پر کلک کریں تو ایک صفحہ کھل جائے گا۔ تین آپشنز ہیں۔ پہلے ضلع کا نام، پھر اسمبلی حلقہ کا نام۔
ضلع اور اسمبلی حلقہ کا نام درج کرنے کے بعد متعلقہ پولنگ اسٹیشن کا نام اوپن ہوتا ہے۔ وہاں بوتھ کا نام منتخب کرکے، آپ لیفٹ آؤٹ کی ڈرافٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ فہرست میں سب سے اوپر اسمبلی حلقہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ سیکشن نمبر نیچے لکھا ہوا ہے۔
اس کے نیچے خانوں میں ایک فہرست ہے۔ خانوں کے اوپر سیریل نمبر، EPIC نمبر، ووٹر کا نام، رشتہ، متعلقہ شخص/سرپرست کا نام، پرانا حصہ نمبر، پرانے حصے کا سیریل نمبر، عمر، جنس، جمع نہ کرنے کی وجہ لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ووٹرز کے نام درج ہیں۔
دعوے اور اعتراضات جمع کرنے کی آخری تاریخ:
الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق "نا جمع نہ کیے جانے والے ایس آئی آر گنتی فارم" کی تعداد 58 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور ان کے رجسٹرڈ پتے سے غیر حاضر رہنے، مستقل طور پر منتقل، مردہ یا ایک سے زیادہ حلقوں میں 'ڈپلیکیٹ' ووٹرز کے بطور نشان زد ہونے کی بنیاد پر حذف کر دیے گئے۔
الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق، "متاثر افراد دعوے اور اعتراضات کے لیے مقررہ مدت یعنی 16 دسمبر 2025 سے 15 جنوری کے دوران ڈرافٹ انتخابی فہرست کی اشاعت کے بعد اعلامیہ فارم اور معاون دستاویزات کے ساتھ فارم 6 میں اپنے دعوے جمع کرا سکتے ہیں۔
294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات اگلے سال کے اوائل میں ہونے والے ہیں۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
