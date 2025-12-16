اٹھاون لاکھ ووٹرز کو ہٹا دیا گیا! الیکشن کمیشن نے شائع کیا مغربی بنگال کے لیے انتخابی فہرستوں کا مسودہ
SIR 2026 کے تحت، کمیشن نے ویب سائٹ پر ان ووٹروں کے نام بھی شائع کیے جن کے نام 2025 میں فہرستوں میں شامل تھے۔
Published : December 16, 2025 at 12:41 PM IST
کولکتہ: الیکشن کمیشن (ای سی) نے منگل کو مغربی بنگال کے لیے انتخابی فہرستوں کا مسودہ شائع کیا ہے جو اس کی گنتی کی رائے پر مبنی ہے۔
کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر ان ووٹروں کے نام بھی شائع کیے جن کے نام 2025 میں ریاست کی انتخابی فہرستوں میں شامل تھے لیکن انہیں 2026 کے مسودہ فہرستوں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ہٹانے کی وجوہات۔
مسودہ فہرستوں کو CEO مغربی بنگال کی آفیشل ویب سائٹ ceowestbengal.wb.gov.in/Electors کے ساتھ ساتھ EC کے ووٹر پورٹل، voters.eci.gov.in، اور ECINET ایپلیکیشن پر دستیاب کرایا گیا ہے۔
حذف شدہ ووٹروں کی فہرست فی الحال کمیشن کے پورٹل لنک ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir پر دستیاب ہے۔
کمیشن کے ذرائع کے مطابق، "جمع نہ کیے گئے SIR گنتی کے فارمز" کی تعداد 5.8 ملین سے زیادہ ہے، اور انہیں یا تو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے پر نہیں تھے، مستقل طور پر منتقل ہو چکے تھے، انتقال کر گئے تھے، یا ایک سے زیادہ حلقوں میں "ڈپلیکیٹ" ووٹرز کے طور پر نشان زد تھے۔
کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ 2.4 ملین سے زیادہ ووٹرز کو "مردہ" کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے، جبکہ 1.2 ملین سے زیادہ ووٹرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے کا پتہ نہیں چل سکا، تقریباً 20 لاکھ ووٹرز اپنے سابقہ حلقوں سے مستقل طور پر منتقل ہو چکے ہیں، اور مزید 138,000 ووٹرز کے نام نقل ہوئے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ گنتی کے عمل کے دوران پیش آنے والے دیگر مسائل کی وجہ سے 57000 سے زائد ووٹرز کے نام ہٹا دیے گئے۔
کمیشن کی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے، "متاثر افراد اپنے دعوے فارم 6 میں، ایک اعلانیہ فارم اور معاون دستاویزات کے ساتھ، مسودہ رول کی اشاعت کے بعد، دعوے اور اعتراضات وصول کرنے کے لیے مقررہ وقت کے اندر، یعنی 16/12/2025 سے 15/06/012 تک جمع کر سکتے ہیں۔"
غور طلب ہے کہ 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات 2026 کے اوائل میں ہونے والے ہیں۔