مغربی بنگال ایس آئی آر: الیکشن کمیشن نے پہلی سپلیمنٹری ووٹر لسٹ جاری کر دی

فوری طورپر یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ پہلی سپلیمنٹری لسٹ میں کتنے نام رکھے گئے اورکتنے کو حذف کر دیا گیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 24, 2026 at 9:16 AM IST

کولکاتا: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پیر کی رات مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے بعد پہلی ضمنی ووٹرز کی فہرست شائع کی، ایک اہلکار نے بتایا کہ ہر بوتھ کی فہرستیں تقریباً 11.55 بجے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب کرائی گئیں۔

28 فروری کو شائع ہونے والی حتمی رائے دہندگان کی فہرست میں تقریباً 60 لاکھ ناموں کو "انڈر جوڈیشن" کے طور پر نشان زد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد705 جوڈیشل افسران کو یہ تعین کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ آیا ان ناموں کو انتخابی فہرستوں میں برقرار رکھا جائے گا یا ہٹایا جائے گا۔ ضمنی فہرست میں ان ووٹرز کے نام شامل ہیں جن کے مقدمات کا فیصلہ ان عدالتی افسران نے کیا ہے۔

چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) منوج کمار اگروال نے شام کو کہا تھا کہ اب تک تقریباً 29 لاکھ ناموں کی لسٹ جسری کی جا چکی ہے۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے کتنے نام پہلی سپلیمنٹری لسٹ میں رکھے گئے تھے اور کتنے کو حذف کر دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اطلاع دی کہ اگرچہ فہرست دستیاب کر دی گئی تھی، لیکن اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکا۔

حکام نے بتایا کہ فیصلے کے عمل کے آگے بڑھتے ہی مزید فہرستیں شائع کی جائیں گی۔ اگروال نے کہا کہ ضمنی فہرست ای سی آئی نیٹ موبائل ایپلیکیشن کے علاوہ سی ای او اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس سمیت متعدد سرکاری پلیٹ فارمز پر دستیاب ہوگی۔

فہرست کی اشاعت کے پیش نظر ریاست بھر میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ 294 ممبر اسمبلی کے لیے پولنگ 23 اور 29 اپریل کو ہوگی اور گنتی 4 مئی کو ہوگی۔

