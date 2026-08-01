تلنگانہ اور اڈیشہ میں ایس آئی آر شیڈول میں دوبارہ تبدیلی، انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کا نیا پروگرام جاری
تلنگانہ میں بوتھ لیول آفیسرز اب گھر گھر جاکر ووٹروں کی تصدیق اور اندراج کاکام 3 اگست کے بجائے 10 اگست تک انجام دیں گے۔
Published : August 1, 2026 at 8:05 PM IST
نئی دہلی : الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ اور اڈیشہ میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے شیڈول میں ایک بار پھر ترمیم کرتے ہوئے انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ دونوں ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسران کی درخواست پر کیا گیا۔
الیکشن کمیشن نے دونوں ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسران کو الگ الگ خطوط جاری کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ نظرثانی شدہ شیڈول سے تمام متعلقہ افسران کو آگاہ کیا جائے، عوام میں وسیع پیمانے پر تشہیر کی جائے اور تمام تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو بھی تحریری طور پر نئی تاریخوں سے مطلع کیا جائے۔
تلنگانہ میں بوتھ لیول آفیسرز اب گھر گھر جا کر ووٹروں کی تصدیق اور اندراج کا کام 3 اگست کے بجائے 10 اگست تک انجام دیں گے۔ پولنگ اسٹیشنوں کی از سر نو تنظیم کا عمل بھی 10 اگست تک جاری رہے گا۔ ابتدائی ووٹر فہرست اب 10 اگست کے بجائے 17 اگست کو شائع کی جائے گی۔
دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت بھی تبدیل کر دی گئی ہے، جو اب 17 اگست سے 16 ستمبر تک جاری رہے گی، جبکہ پہلے یہ مدت 10 اگست سے 9 ستمبر تک مقرر تھی۔ دعووں اور اعتراضات پر نوٹس جاری کرنے اور ان کے فیصلے کا عمل 17 اگست سے 15 اکتوبر تک جاری رہے گا، جبکہ پہلے یہ مرحلہ 8 اکتوبر تک مکمل ہونا تھا۔
حتمی ووٹر فہرست اب 12 اکتوبر کے بجائے 19 اکتوبر کو جاری کی جائے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک ماہ کے دوران تلنگانہ میں ایس آئی آر کے شیڈول میں یہ دوسری مرتبہ ترمیم کی گئی ہے۔ اس سے قبل 15 جولائی کو بھی الیکشن کمیشن نے نظرثانی شدہ شیڈول جاری کیا تھا۔
وہیں اڈیشہ میں دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 اگست سے بڑھا کر 19 اگست کر دی گئی ہے۔ اسی طرح دعووں اور اعتراضات کی سماعت اور فیصلے کا مرحلہ اب 17 ستمبر تک جاری رہے گا، جبکہ پہلے اسے 2 ستمبر تک مکمل کیا جانا تھا۔ حتمی ووٹر فہرست اب 6 ستمبر کے بجائے 21 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔
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الیکشن کمیشن کے مطابق ایس آئی آر کا تیسرا مرحلہ اس وقت ملک کی 16 ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلہ وار جاری ہے۔ ان میں تلنگانہ، اڈیشہ، دہلی، میزورم، منی پور، آندھرا پردیش، سکم، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، تریپورہ، میگھالیہ اور مہاراشٹر شامل ہیں۔