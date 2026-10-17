آندھرا پردیش ایس ایس آر: الیکشن کمیشن نے 3.31 لاکھ نام خارج اور 7.62 لاکھ نئے ووٹرز شامل کیے

آندھرا پردیش ایس ایس آر: الیکشن کمیشن نے 3.31 لاکھ نام خارج اور 7.62 لاکھ نئے ووٹرز شامل کیے
ایس ایس آر کے بعد ریاست میں ووٹرز کی تعداد 3 کروڑ 75 لاکھ سے متجاوز کرگئی جبکہ حتمی فہرست 30 اکتوبر کو جاری ہوگی۔
Published : October 17, 2026 at 6:46 PM IST
امراوتی : آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی نظرثانی (ایس ایس آر) کے دوران، الیکشن کمیشن نے ریاست بھر میں 7.62 لاکھ (7,62,766) نئے ووٹرز کے نام شامل کیے ہیں، جبکہ انتخابی فہرستوں سے 3.31 لاکھ (3,31,052) ناموں کو خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق اس رد و بدل کے بعد 14 اکتوبر تک ریاست میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 3,75,69,896 ہو چکی ہے۔
ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) وویک یادو نے جمعہ کے روز خصوصی نظرثانی کی تفصیلی 'فیکٹ شیٹ' جاری کی، جس میں مسودہ ووٹر لسٹ (ڈرافٹ الیکٹورل رول) کی اشاعت کے بعد کی جانے والی تبدیلیوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 30 اکتوبر کو حتمی ووٹر لسٹ کے اجرا تک ان اعداد و شمار میں معمولی تبدیلیاں یا اضافے ہو سکتے ہیں۔ فیکٹ شیٹ کے مطابق، مسودہ ووٹر لسٹ کی اشاعت سے قبل ریاست میں کل ووٹرز کی تعداد 4,16,27,694 تھی۔
ان میں سے غیر حاضر، منتقل شدہ، متوفی اور دوہرے اندراج والے 44,89,512 ناموں کو فہرست سے خارج کیا گیا، جس کے بعد مسودہ فہرست میں ووٹرز کی تعداد 3,71,38,182 رہ گئی۔ اس کے بعد، مزید 7,62,766 نئے ووٹرز کے نام شامل کیے گئے اور 3,31,052 نام خارج کیے گئے، جس سے 14 اکتوبر تک آندھرا پردیش میں اہل ووٹرز کی کل تعداد بڑھ کر 3,75,69,896 ہو گئی۔
سی ای او وویک یادو نے بتایا کہ جو افراد بطور نئے ووٹر اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں یا جن کے نام غلطی سے درج ہونے سے رہ گئے ہیں، وہ سال بھر میں کسی بھی وقت فارم-6 کے ذریعے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "حتمی ووٹر لسٹ شائع ہونے کے بعد یکم نومبر سے اپیل کے عمل کے ذریعے کسی بھی قسم کے اعتراضات درج کرائے جا سکیں گے۔"
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فیکٹ شیٹ کے اہم نکات:
مسودہ ووٹر لسٹ کی اشاعت سے قبل ووٹرز کی تعداد: 4,16,27,694
خارج کیے گئے غیر حاضر، منتقل شدہ، متوفی اور دوہرے (ASDD) اندراجات: 44,89,512
مسودہ انتخابی فہرست میں ووٹرز کی تعداد: 3,71,38,182
اس کے بعد شامل کیے گئے نئے ووٹرز: 7,62,766
اس کے بعد خارج کیے گئے ووٹرز کے نام: 3,31,052
14 اکتوبر تک ریاست میں ووٹرز کی حتمی تعداد: 3,75,69,896