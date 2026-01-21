دلچسپ: دونوں ہاتھوں سے دے دنادن، تین منٹ میں کھائے ساڑھے تین کلو دہی، ویڈیو آپ کو کر دے گی حیران
پٹنہ میں دہی کھانے کا ریکارڈ جشن منایا گیا۔ شرکاء نے دونوں ہاتھوں سے تین منٹ میں کئی کلو دہی کھاکر انعامات جیتے۔ خبر پڑھیں۔
Published : January 21, 2026 at 12:29 PM IST
پٹنہ، بہار: پٹنہ ڈیری (یعنی کنفیڈ) کی پٹنہ یونٹ میں منگل کو سودھا کی طرف سے منعقد "دہی کھاؤ، انعام حاصل کرو" مقابلہ لوگوں کے لیے خاص توجہ کا مرکز تھا۔ اس منفرد اور مکمل تفریحی مقابلے میں 500 سے زائد شرکاء نے حصہ لیا اور دہی کھا کر محظوظ ہوئے۔
مقابلہ، جو مختلف زمروں میں منعقد کیا گیا تھا
خواتین، مرد، بزرگ شہری اور بچوں نے مقابلہ کرنے والوں کو چیلنج کیا کہ وہ تین منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ دہی کھائیں۔ تاہم خواتین کے زمرے میں فاتح نے مردوں کے زمرے میں فاتح کے مقابلے میں زیادہ دہی کھایا۔ مقابلے کے اختتام پر، ہر زمرے میں سرفہرست تین شرکاء کو سودھا کی جانب سے گفٹ ہیمپرز سے نوازا گیا، جس میں سودھا کا دودھ، دہی اور دیگر مصنوعات شامل تھیں۔
مردوں کے زمرے میں کُل کُل فاتح
مقابلے کے نتائج کی بات کرتے ہوئے، پٹنہ کے بارہ سے تعلق رکھنے والے کُلکُل کمار نے مردوں کے زمرے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے صرف تین منٹ میں 3 کلو 105 گرام دہی کھا کر پہلا انعام جیتا۔ پٹنہ کے سدیش پور کے انیل کمار نے 3 کلو 75 گرام دہی کھا کر دوسرا مقام حاصل کیا جب کہ سمپچک، پٹنہ کے اجیت کمار نے تین منٹ میں 2 کلو 925 گرام دہی کھا کر تیسرا مقام حاصل کیا۔
روزی نے خواتین کے زمرے میں 3.34 کلو گرام دہی کھایا
خواتین کے زمرے میں علی نگر، پٹنہ کی روزی پروین نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین منٹ میں 3 کلو 340 گرام دہی کھا کر پہلا مقام حاصل کیا۔ پٹنہ کی بازار سمیتی کی سنیتا دیوی نے 3 کلو 325 گرام دہی کھا کر دوسرا مقام حاصل کیا جب کہ پٹنہ کے کنکر باغ کی جیوتسنا کماری نے 3 کلو 305 گرام دہی کھا کر تیسرا مقام حاصل کیا۔
سینئر سٹیزن میں بوڑھے میاں نے سب کو پیچھے چھوڑا
سینئر سٹیزن مرد زمرے میں پٹنہ کے دانا پور کے ہریندر رائے نے تین منٹ میں 3 کلو 550 گرام دہی کھا کر پہلے مقام حاصل کرتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جہان آباد کے پرنئے شنکر کانت نے 2 کلو 885 گرام دہی کھا کر دوسرا مقام حاصل کیا جب کہ پٹنہ کے برلا کالونی کے خورشید عالم نے 2 کلو 875 گرام دہی کھا کر تیسرا مقام حاصل کیا۔
سینئر سٹیزن میں خواتین کا جلوہ
سینئر سٹیزن خواتین کے زمرے میں پٹنہ کے راجیو نگر کی مادھو دیوی نے تین منٹ میں 2 کلو 450 گرام دہی کھا کر پہلا مقام حاصل کیا۔ پٹنہ کے راجندر نگر کی ویبھا دیوی نے 1 کلو 455 گرام دہی کھا کر دوسرا مقام حاصل کیا جب کہ پٹنہ کے انیس آباد کی آشا دیوی نے تین منٹ میں 1 کلو 54 گرام دہی کھا کر تیسرا مقام حاصل کیا۔
تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی
مقابلے کی خاص بات یہ تھی کہ ہر عمر کے لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ دہی کھانے کے لیے خواتین، بوڑھے، نوجوان اور بزرگ خواتین سبھی نے اپنی اپنی کیٹیگریز میں مقابلہ کیا۔ جیسے ہی تین منٹ کا ٹائمر شروع ہوا، شرکاء نے پوری توجہ اور رفتار کے ساتھ دہی کھانا شروع کر دیا۔ کچھ کو دونوں ہاتھوں سے دہی کھاتے ہوئے دیکھا گیا تو کچھ کو ایک کے بعد ایک برتن خالی کرتے دیکھا گیا۔ یہ منظر حاضرین کے لیے کسی لائیو شو سے کم نہیں تھا۔
اس سے پہلے میں نے تین منٹ میں اتنا دہی کبھی نہیں کھایا تھا
خواتین کے زمرے میں شامل سشما کماری کا کہنا تھا کہ وہ اس سے قبل دہی کھانے کے مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں۔ اس بار انہوں نے دہی کے چار ڈبے کھائے۔ تاہم، اس کے ساتھ والی مدِّ مقابل نے بہت زیادہ دہی کھایا، جس سے اسے لگا کہ شاید وہ جیت نہیں پائے گی۔
"میں نے اس سے پہلے کبھی تین منٹ میں اتنا دہی نہیں کھایا تھا۔ اس کے باوجود مقابلے میں حصہ لینا میرے لیے ایک شاندار تجربہ تھا۔" "میں واقعی اس تقریب سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئی۔":- سشما کماری، شریک مقابلہ
3 منٹ میں 11 کین دہی کھایا
مارکیٹ کمیٹی کی رہائشی سنیتا کماری خواتین کے زمرے میں سب سے زیادہ مقبول رہی۔ اس نے تین منٹ میں تقریباً 11 کین دہی کھا کر سب کو حیران کر دیا۔ سنیتا نے بتایا کہ وہ اس مقابلے میں پہلے بھی حصہ لے چکی ہیں لیکن پچھلی بار وہ اس کا آدھا حصہ بھی ختم نہیں کر سکی تھیں۔ اان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جتنا ممکن سوچا تھا اس سے زیادہ دہی کھانا، آج وہ اپنی کارکردگی سے خوش ہیں۔
ہنسی آگئی جب لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے دہی کھاتے ہوئے دیکھا
انوپما گوسوامی، ایک نوجوان خاتون جس نے مقابلے میں شرکت کی، سامعین کے ردعمل کو بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کو دیکھنا انتہائی خوشگوار تھا۔ لوگوں کو اتنی دلچسپی اور پھرتی سے دہی کھاتے دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے دہی کھا رہے تھے تو کچھ لوگ ایک ڈبے کے بعد دوسرے ڈبے کو مسلسل خالی کر رہے تھے۔
دہی کے 5 سے 10 ڈبے کھانا حیران کن
وہ خود بھی بہت سے شرکاء کو دہی کے 5 سے 10 ڈبے کھاتے دیکھ کر حیران رہ گئی ہیں، کیونکہ وہ خود ایک وقت میں دہی کا ایک ڈبہ بھی نہیں کھا سکتیں۔ وہ اتنا دہی نہیں کھا سکتی اس لیے اس مقابلے میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لوگوں کے مختلف انداز دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی ہے اور انجوائے بھی ہو رہا ہے۔
ایک دن میں 50,000 کلو گرام دہی کی تیاری
پٹنہ ڈیری پروجیکٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر روپیش راج نے کہا کہ یہ دہی کھانے کا مقابلہ گزشتہ 15 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس سال اس کا 16واں سال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ہر شریک فاتح ہے۔
ڈیری کے پاس پچاس ہزار دہی پیدا کرنے کی صلاحیت
"پٹنہ ڈیری کے پاس روزانہ 50,000 کلو گرام دہی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ جو دودھ اکٹھا کرتے ہیں اس کا 90 فیصد حصہ مویشی پالنے والوں سے آتا ہے جو ایک یا دو گائیں رکھتے ہیں۔ جیتنے والے شرکاء کے لیے گفٹ ہیمپرز کا انتظام کیا گیا ہے۔":- روپیش راج، منیجنگ ڈائریکٹر، پٹنہ ڈیری پروجیکٹ