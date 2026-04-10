آدھی رات کو گجرات کے امریلی میں زلزلے کے شدید جھٹکے؛ لوگ چیختے ہوئے گھروں سے بھاگ رہے ہیں
سیسمولوجی ڈیپارٹمنٹ کے مطابق اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.7 ریکارڈ کی گئی۔ جانئے اب کیا صورتحال ہے!
Published : April 10, 2026 at 3:16 PM IST
امریلی (گجرات): گجرات کے امریلی ضلع اور آس پاس کے ساحلی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں نے ایک بار پھر لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ محکمہ سیسمولوجی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.7 ریکارڈ کی گئی۔ اس کا مرکز مہووا کے قریب زمین کے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ ایک تسلی بخش نوٹ پر اس واقعے کے نتیجے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
2:24 پر زمین کانپ اٹھی ۔
اطلاعات کے مطابق راجولہ، جعفرآباد، اور پیپاوا سمیت، امریلی کی پوری ساحلی پٹی میں صبح 2:24 بجے کے قریب زمین اچانک ہلنے لگی۔ اس وقت مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہوتے ہی پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور خوفزدہ رہائشی اپنے گھروں سے باہر کھلے میدانوں میں بھاگ گئے۔ زلزلے کے بعد لوگوں نے بقیہ رات ایک دوسرے کو فون اور میسج کرتے ہوئے ایک دوسرے کی حفاظت کی تصدیق کی۔
گھروں میں دراڑیں نظر آتی ہیں۔
اس زلزلے کا اثر سب سے زیادہ راجولا، جعفرآباد، پپاوا، کھمبا اور ساور کنڈلا کے علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ گھریلو سامان زور سے لرزنے لگا۔ راجولہ شہر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق کئی گھروں کی دیواروں میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ دریں اثنا زلزلے کے دوران حاصل کی گئی لائیو سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر منظر عام پر آگئی ہے، جس میں واضح طور پر جھٹکوں کو آگے بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔