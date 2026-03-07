راجستھان صبح سویرے زلزلے کے جھٹکے، لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل پڑے
راجستھان کے سیکر شہر میں آج صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی شدت 3.5 تھی۔
Published : March 7, 2026 at 9:28 AM IST
سیکر: راجستھان کے سیکر ضلع میں جمعہ کی صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ صبح تقریباً 6:33 بجے آنے والے زلزلے نے دانتا رام گڑھ سب ڈویژن کے کئی گاؤں کے مکینوں میں ہلچل مچا دی۔ بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کا اثر خاص طور پر کھٹوشیام جی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی وجہ سے تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.5 تھی۔ زلزلے کا مرکز جے پور سے تقریباً 69 کلومیٹر شمال مغرب میں بتایا گیا، جب کہ اس کی گہرائی زمین سے تقریباً پانچ کلومیٹر نیچے ریکارڈ کی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق صبح کے وقت اچانک زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے لوگوں میں تھوڑی دیر کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا۔ کئی گھروں اور دکانوں میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں میں ہلکی حرکت بھی ریکارڈ کی گئی۔
غور طلب ہے کہ کھٹوشیام جی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں اس سے قبل 15 دسمبر 2025 کو بھی زلزلہ آیا تھا۔ اسی علاقے میں زلزلے کے دوبارہ آنے سے مقامی لوگوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ 3.5 شدت کے زلزلے کو عام طور پر ہلکا سمجھا جاتا ہے اور اس سے بڑے نقصان کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انتظامیہ صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور لوگوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔
زلزلے کی صورت میں لوگوں کو گھبرانے کے بجائے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جیسے ہی آپ کو جھٹکا محسوس ہو، فوراً کسی مضبوط میز یا فرنیچر کے نیچے پناہ لیں اور اپنے سر کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیں۔ اگر گھر کے اندر ہوں تو کھڑکیوں، شیشے اور بھاری چیزوں سے دور رہیں۔ اگر باہر ہوں تو کھلی جگہ پر جائیں اور عمارتوں، درختوں اور بجلی کے کھمبوں سے فاصلہ رکھیں۔ لفٹ استعمال کرنے سے گریز کریں اور زلزلے کے جھٹکے بند ہونے تک محفوظ جگہ پر رہیں۔ انتظامیہ لوگوں سے افواہوں کو نظر انداز کرنے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے رہنما خطوط پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔